Rifiuti irregolari: tolleranza zero in città. Fioccano le multe per i trasgressori

Tolleranza zero per i rifiuti conferiti in maniera scorretta. E’ questa la linea adottata dalla polizia locale dipendente del comune di Vicenza, e che tramite l’ufficio stampa diffonde le notizie relative ai verbali notificati ai trasgressori: due i sanzionati negli ultimi giorni, un cittadino di Torri di Quartesolo che ha trasportato i proprio rifiuti fuori territorio, e una seconda persona che ha gettato materiali riciclabili come la plastica nel contenitore riservato al “secco”, in barba alla raccolta differenziata. Entrambi gli episodi risalgono allo scorso 4 gennaio e si riferiscono all’isola ecologica di viale Cricoli nel capoluogo berico. Le multe ammontano rispettivamente a 450 e 225 euro.

Ragguagliare la cittadinanza in generale e i contribuenti viene considerato riguardo al controllo e alla vigilanza sul regolamento è considerato non solo un dovere civico, ma anche una forma di avvertimento per coloro che non rispettano le norme a tutela dell’ambiente. Un’esortazione, insomma, ad assumere buone condotte a tutto vantaggio della collettività.

“Mantenere la nostra città pulita e decorosa e riciclare correttamente i rifiuti – dichiara l’assessore con delega all’ambiente Simona Siotto – è un dovere di ciascuno di noi. Chi non si adegua sappia che l’amministrazione prosegue nella lotta a questa forma di degrado e che la polizia locale ha il mandato di continuare a controllare il territorio e multare i comportamenti scorretti”.

Nel corso del 2019 le sanzioni amministrative relative allo scorretto conferimento dei rifiuti solidi urbani accertate dalla polizia locale sono state 99 di cui 19 rilevate dalle pattuglie o da agenti in borghese e 80 con il sistema di videosorveglianza.