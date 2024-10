Ritrovato in un hotel di Vicenza il medico specializzando scomparso da Milano

E’ stato ritrovato a Vicenza il medico specializzando scomparso da Milano venerdì scorso. Di Davide Piccinali, 39 anni, in forza all’ospedale San Raffaele di Milano e originario di Brescia, si erano perse le tracce la mattina di venerdì 4 ottobre mentre si recava al lavoro: uscito di casa, all’istituto milanese non era mai arrivato, quella mattina.

A dare la notizia del ritrovamento all’Ansa è stato oggi il fratello,Dario Piccinali: “È a Vicenza, si era registrato in un hotel. Siamo insieme e sta bene”.

La scomparsa di Davide, specializzando in cardiochirurgia, aveva destato molta preoccupazione tra familiari e colleghi. A dare l’allarme erano stati proprio questi ultimi venerdì mattina. Da allora, di lui si erano perse le tracce e il telefono risultava spento. I familiari una volta avvertiti si erano recati con la polizia di Stato nell’appartamento che Piccinali aveva preso in affitto a Milano, trovando le stanze in ordine e le luci accese ma del 39enne nessuna traccia. Erano così scattate le ricerche, diffuse via social anche dall’associazione Penelope. Oggi, la svolta, grazie a segnalazioni e controlli: tutto si è quindi risolto per il meglio.