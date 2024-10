Ecstasy e ketamina in auto e a casa: 26enne arrestato per spaccio

Nella serata di venerdì 4 ottobre gli agenti del Commissariato di Bassano del Grappa, hanno arrestato per spaccio di droga T.G., 26enne cittadino italiano, residente a Cittadella (Padova) e già conosciuto dalle forze dell’ordine in quanto tossicodipendente.

Alle 22.55 circa, infatti, durante l’attività di controllo del territorio, una pattuglia delle “volanti” bassanesi, in via Bombardini a Bassano ha fermato per un controllo una Fiat Bravo con a bordo tre giovani (due ragazzi e una ragazza): dall’auto si spandeva un evidente odore acre di hashish, del quale gli agenti hanno chiesto delucidazioni. Il giovane alla guida ha affermato di essere un assiduo consumatore di droga e ha consegnato spontaneamente una bustina in plastica trasparente contenente venti pasticche di ecstasy e quattro involucri di “ketamina” del peso di circa 0,40 grammi ciascuno, oltre a un grammo e mezzo di hashish. Gli agenti hanno quindi proceduto a un controllo più approfondito del giovane, trovando un altro involucro conteneren altri 0,40 grammi di ketamina e 270 euro in banconote di vario taglio.

Dato che la situazione ormai non pareva più riconducibile al solo uso personale, gli agenti hanno esteso la perquisizione anche all’abitazione del giovane, rinvenendo infatti altre 41 pasticche di ecstasy e ben 10 grammi di ketamina. Tutta la droga è stata sequestrata insieme alle banconote, mentre il 26enne è stato indagato in stato di arresto per il reato spaccio di sostanze stupefacenti. Su disposizione del pubblico ministero di turno è stato poi accompagnato presso la sua residenza in regime degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida dinanzi al giudice per le indagini preliminari (gip).

Questa mattina quest’ultimo ha convalidato l’arresto e applicato la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Cittadella, con la prescrizione di non allontanarsi dalla propria abitazione di residenza dalle ore 18.30 di ciascun giorno fino alle 7 del giorno seguente.