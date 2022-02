Ruba al supermercato e per darsi alla fuga sferra un pugno ad una dipendente, arrestato

Se l’è vista brutta la dipendente di un supermercato a ridosso del centro di Vicenza che nella giornata di ieri, 24 febbraio, ha subito l’aggressione di un malintenzionato intento ad effettuare un furto. L’episodio si è verificato intorno 17.30 con l’intervento dei carabinieri di Vicenza chiamati ad intervenire al Prix Quality in via Monte Asolone dove si era consumata da poco una rapina.

I militari, una volta giunti sul posto, hanno tratto in arresto Ion Ilian, 30enne di nazionalità moldava e residente in città. L’uomo è stato colto in flagranza di reato già gravato da precedenti. Al fine di garantirsi la fuga, Ion, ha sferrato un violento pugno in volto all’addetta antitaccheggio del punto vendita dopo che la stessa gli aveva intimato di consegnare la refurtiva. La vittima ha riportato contusioni multiple e trauma cranico, è stata giudicata guaribile dal locale pronto soccorso in 3 giorni. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato trattenuto presso la camera di sicurezza della Tenenza Carabinieri di Montecchio Maggiore, come disposto dall’autorità giudiziaria informata dal N.O.RM. di Vicenza che procede, in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo prevista nella mattinata odierna.

Per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagini in relazione alle vicende sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.