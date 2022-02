6/22 Voci in onda – La newsletter di Radio Eco Vicentino

Carissimi amici di Radio Eco Vicentino,

entriamo in punta di piedi nelle vostre caselle di posta elettronica sperando di portare un po’ di calore, speranza e sorrisi dopo una settimana molto difficile. Con questa sesta newsletter vi proponiamo grandissime novità oltre a darvi un forte abbraccio.

La fine di febbraio ha decretato il grande ritorno dei Direttori. I piani alti si sono finalmente riuniti per annunciare a tutto il mondo in anteprima le nuove mosse di Radio Eco Vicentino. La direttrice dell’Eco Vicentino Mariagrazia Bonollo e il direttore artistico Gianni Manuel, hanno convinto il giornalista Omar Dal Maso ad entrare anche nella squadra della radio, nella posizione di speaker radiofonico e dato che la parola scritta e pronunciata è un “must” del nostro redattore, non c’è dubbio che lo spazio che gli è affidato sarà spumeggiante. Si aggiunge così al palinsesto un programma dedicato esclusivamente allo sport locale: “Break Point”.

Sono stati riscontrati livelli di adrenalina oltre alla norma anche nel nostro capoluogo. Vicenza si sta preparando per un audizione pubblica in video-conferenza nella quale si sfiderà con altre nove città italiane per il titolo di Capitale della Cultura 2024. L’audizione ufficiale sarà il 4 marzo, poi ci sarà la nomina della città prescelta fra le 10 finaliste. Quali sono le caratteristiche che rendono Vicenza una delle papabili vincitrici? Ne abbiamo parlato a We Love Italia con un Vicentino Doc: Enrico Bressan alias Hdj. “Su le mani” per ascoltare il podcast.

Il team de L’Eco Dei Comuni ha un debole per la Conca di Smeraldo. Gianni Manuel e Mariagrazia Bonollo sono ritornati a Recoaro Terme dove si respira aria di nuovo. Il sindaco Armando Cunegato insieme al responsabile della comunicazione Giulio Centomo stanno lavorando insieme a tutta l’amministrazione per vincere 20 milioni di euro grazie al bando per i borghi a rischio abbandono. La somma verrebbe spesa per rimodernizzare il compendio termale e il centro cittadino.

Ma ora parliamo di musica. Quando Silvia Scagliarini inizia la puntata con “I want to break free” dei Queen sappiamo già che qualcosa di entusiasmante bolle in pentola. Questa settimana Music Around ci ha riportati infatti a Sanremo, dove non si è parlato di vincitori ma degli sfortunati vinti ovvero degli artisti arrivati secondi. Una posizione del podio un po’ scomoda per chi la occupa perché si è consapevoli di aver mancato il gradino più alto per un pelo. Numeri uno della puntata in radio sono stati invece due giovani promesse della musica italiana: Raele che ha presentato il suo nuovo singolo “Rame”, e Cordio con “Mezza mela”.

Concludiamo la nostra newsletter con molta dolcezza facendo capolino nella cucina di Fogolare Veneto. Lo chef Amedeo Sandri e il sommelier Maurizio Falloppi propongono un ottima composta di mele, pere e carote che può essere mangiata a fine pranzo con un abbondante pallina di gelato e un buon bicchiere di Torcolato di Breganze.

Buon fine settimana e buon tutto. Alla prossima.