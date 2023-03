Ruba vestiti nel centro commerciale “armato” di tronchesino. Bloccato dalle Volanti

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La chiamata di segnalazione è giunta dal personale di sorveglianza dell’Oviesse, all’interno del Centro Commerciale Palladio di Vicenza, nel corso della giornata “per eccellenza” dello shopping, vale a dire sabato scorso. Intorno alle 10.45 sono così intervenute le Volanti della Polizia di Stato all’interno del punto vendita di abbigliamento e biancheria per la casa, cogliendo sul fatto (illecito) un 46enne italiano, volto arcinoto alle forze dell’ordine non solo del Vicentino.

Il pregiudicato era intento ad arraffare merce utilizzando un piccolo tronchesino, utensile da lavoro, al fine di rimuovere i dispositivi antitaccheggio dai capi di vestiario che stava per rubare, commettendo il reato di furto aggravato. Duplice, visto che indosso gli sono stati trovati due articoli per un valore commerciale complessivo di circa 150 euro.

Così come recita la formale denuncia presentata a suo carico inoltrata in Procura berica al termine delle operazioni di riconoscimento di A.T., cittadino di un Comune della provincia di Venezia, noto come nullafacente e con varie denunce per reati contro il patrimonio alle spalle. Per lui, oltre al sopracitato deferimento legato al doppio furto contestatogli sabato dagli agenti operativi della Questura, anche l’obbligo di firma quotidiana presso gli stessi uffici interni, dopo la constatazione verificata che il 46enne aveva disatteso al foglio di via da Vicenza e provincia decretato in passato nei suoi confronti.

Il tronchesino trovato in tasca al malvivente è stato sequestrato dai poliziotti così come le placche anti taccheggio rimosse e gettate nel negozio. Un probabile complice dell’arrestato, che ha trascorso una notte in cella di sicurezza in attesa del giudizio, si sarebbe dileguato dal centro commerciale appena prima dell’arrivo dell’equipaggio di polizia, facendo perdere le proprie tracce, senza comunque aver asportato, pare, alcun capo di abbigliamento dal negozio