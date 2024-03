Ladro al supermercato tenta la fuga ma viene bloccato da un carabiniere fuori servizio

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il malvivente “manolesta” non si è rivelato né lesto né fortunato martedì scorso, visto che il tentativo di accaparrarsi della merce gratis da un supermercato di Schio è miseramente fallito, concludendo la mattinata con un pugno di mosche in mano e una denuncia per furto. Il tutto grazie innanzitutto alla vigilanza attenta di una dipendente della filiale, ma anche con il contributo essenziale in questo caso di un maresciallo dei Carabinieri, in quel giorno fuori servizio e che stava passando per caso all’esterno dello stabile commerciale.

A venire definitivamente acciuffato, dopo un doppio tentativo di fuga, è stato un giovane uomo, con le manette scattate al termine dell’intervento di una pattuglia della stazione di Valli del Pasubio inviata dal comando dell’Arma di Schio, su segnalazione e richiesta del collega militare fuori servizio.

Del ladruncolo, che aveva asportato degli utensili da lavoro per un valore da listino di circa 130 euro, non sono state rese note le generalità né la provenienza per il momento. I suoi movimenti sospetti tra gli scaffali, prima di compiere il furto, erano stati notati da una delle addette alle vendite, che lo ha notato dirigersi verso un’uscita di sicurezza anziché verso le casse per pagare. A quel punto, con una certa dose di coraggio, la dipendente ha inseguito il ragazzo che aveva accelerato il passo fino al parcheggio, riuscendo a fermarlo con l’aiuto del militare di professione che si è trovato inconsapevolmente nel bel mezzo della scena di cronaca.

Proprio il maresciallo in giornata di risposo ha recuperato la refurtiva e stoppato, sempre con l’aiuto della fedele e intraprendete commessa, il nuovo tentativo di darsela a gambe levate. La refurtiva recuperata è stata restituita al supermercato, mentre per il giovane fermato, condotto presso gli uffici della Compagnia di Schio, al termine delle operazioni di foto-segnalamento, è scattata la denuncia in stato di libertà per tentato furto aggravato.