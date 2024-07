Il ladro ferito lascia tracce di sangue nella cartoleria depredata. I Ris lo inchiodano dal Dna

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il secondo furto subito nell’arco di pochi mesi, nel mese di marzo scorso, aveva smosso parecchio gli animi a Malo, dopo la rapina notturna ai danni del negozio di edicola e anche di cartoleria “All’Angolo“, già visitato da ladri ignoti nel novembre del 2023. Stavolta però, il malvivente di turno, assai maldestro nel portare a termine l’irruzione in ogni caso che si può dire fruttuosa in termini di bottino, aveva lasciato dietro di sé tracce evidenti. Indizi che si tramuteranno in prove a carico in sede giudiziale. Il riferimento va in particolare a residui ematologici che hanno permesso agli investigatori di risalire alla sua identità e, a distanza di cinque mesi, di denunciarlo.

Si tratterebbe di un giovane uomo di 31 anni, di origini e nazionalità della Moldavia, già da tempo noto alle cronache e residente in Veneto. Nel corso dell’effrazione della notte di sabato 23 marzo, il cittadino straniero si era ferito. Si è potuti risalire così a lui e alle sue malefatte grazie – soprattutto – alle analisi di laboratorio sulle tracce di sangue lasciate sul luogo del reato predatorio, in via Milano, commesso a quanto pare in solitaria.

Sul posto erano intervenuti i Carabinieri della stazione di Malo e della Radiomobile di Schio. Il “fiuto” degli investigatori dell’Arma e l’attenta analisi della scena avevano permesso di rilevare dei residui di sangue, chiamando in causa i Ris di Parma – vale a dire il più che noto Reparto dei Carabinieri specializzati in investigazione scientifiche -, che ha acquisito il materiale organico, portando all’individuazione del Dna del soggetto sconosciuto e, infine, dopo la minuziosa operazione di confronto con il database delle identità genetiche, a individuare il presunto artefice del blitz.

Il 31enne, che attualmente vive a Thiene, è stato denunciato per furto aggravato. Delle refurtiva, purtroppo, a distanza di mesi, in questo caso non c’è traccia, al contrario delle gocce di sangue che lo inchioderanno – si presume – alle responsabilità penali. Se nel primo raid a venire trafugati furono gratta&vinci oltre al fondo cassa, stavolta a sparire oltre al denaro anche un computer laptop. Oltre ai danni agli infissi, sfondati di forza per aver accesso al negozio. Non si può escludere che il primo (doppio) furto del novembre scorso, con “vittime” lo stesso punto vendita e una pulitura adiacente, sia stato commesso dalla stessa mano criminale.