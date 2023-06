Rugby, i Rangers alla meta serie A: festa(e sfilata) a Vicenza per celebrare l’impresa

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il cinquantennale dalla fondazione (prima meta nel 1974) si sta celebrando con un anno di anticipo in casa Rangers Rugby Vicenza, dopo lo storico week end appena trascorso che ha portato alla promozione in serie A, traguardo mai raggiunto prima dal club berico. Dopo i brindisi si domenica, ora squadra, staff e vivaio si stanno preparando per un’inedita sfilata in centro storico organizzata pe sabato alle 17, dando il via alla seconda fase di festa con tutti coloro che vorranno partecipare.

Ovale al centro in piazza Esedra a Campo Marzo, nel cuore di Vicenza, da dove il corteo a forte tonalità biancorossa partirà in direzione corso Palladio, atteso a Palazzo Trissino sede del Comune di Vicenza. Ad attendere rugbisti e simpatizzanti ci saranno i “piloni” sul piano amministrativo cittadino Giacomo Possamai e Francesco Rucco, avversari alle politiche ma compagni di tifo per i Rangers, in qualità di sindaco e vicesindaco.

Saranno presenti tutti gli atleti biancorossi della società presieduta da Augusto Fantelli: dalla prima squadra di capitan Pietro Piantella ai piccoli del minirugby, oltre allo staff, le famiglie e tutti gli appassionati e supporter che vorranno aggregarsi, vestendo i colori del rugby biancorosso. “Un risultato straordinario per una società che è un fiore all’occhiello per la nostra città – ha dichiarato Giacomo Possamai – e che è riuscita a portare il rugby a livelli inaspettati con il traguardo della massima serie e le centinaia di iscritti che oggi popolano i campi cittadini. Il Comune ha saputo sostenere questo sport negli anni, e per questo ho voluto invitare il mio predecessore, Francesco Rucco. I nostri complimenti vanno ai Rangers per la tenacia e la caparbietà che da quasi 50 anni li contraddistinguono insieme con i valori del sacrificio, della lealtà, del rispetto e dell’altruismo che riescono a dimostrare”.

Dopo aver eliminato i Cavalieri Union Rugby in semifinale (di ritorno) all’Arena berica con il punteggio di 38-29 nell’ultima apparizione stagionale di playoff di fronte a mille tifosi, i Rangers hanno vinto lo spareggio di finale, qui in gara unico sul campo neutro “Chersoni” di Prato: risultato finale 21-18, con tanto di clamorosa rimonta (sotto 18-10 nella ripresa), battendo i romani della Lazio Rugby con meta dell’apoteosi firmata dal capitano Piantella. Per la banda biancorossa di Minto e Cavinato è quindi Eccellenza, meglio nota come Top10, la prima serie nazionale per la stagione 2023/2024.