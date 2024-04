Run4Hope, sabato la staffetta: scuole, podisti e forze di polizia corrono per Ail

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Wir Vicenza e CorriXVicenza pronte a correre, insieme a tanti vicentini, ragazzi delle scuole e operatori delle forze dell’ordine in servizio in provincia per Run4Hope onlus, una manifestazione sportiva a forte spinta benefica. Ritrovo sabato mattina (13 aprile 2024) alle 10.30 per la quarta edizione della corsa, che comprende anche la tappa veneta di una staffetta itinerante a sostegno della ricerca scientifica e di attività collegate promosse da ‘Ail, l’Associazione Italiana per la cura delle Leucemie, dei linfomi e del mieloma.

Già ribattezzato come “Giro d’Italia podistico” solidale non competitivo, articolato su staffette regionali che si svolgono in contemporanea tra il 13 e il 21 aprile in tutte e 20 le regioni italiane, con l’esclusivo scopo di raccogliere di tappa in tappa fondi a sostegno AIL nel 2024. Un progetto made in Vicenza in cui oneri organizzativi sono interamente sostenuti dall’omonima onlus promotrice per garantire che l’intero importo delle donazioni giunga all’ente beneficiario: www.run4hope.it.

La staffetta Veneta partirà sabato mattina, da Piazza Matteotti, alle 11, in contemporanea con le partenze di tutte le altre organizzate in tutte le regioni italiane. Tramite i runners di varie associazioni sportive nostrane partiranno i tronconi destinati a raggiungere nell’arco del pomeriggio Verona ed Este (destinazione finale Rovigo). In abbinata le “Wir – Women in run” di Vicenza in collaborazione con CorriXVicenza propongono una Camminata per Ail (percorso facile die 2 km) per le vie del Centro Storico aperta a tutti comprese le scuole.

Gli aderenti alla camminata si affiancheranno ai runners in partenza alle ore 11 per la Run4hope percorrendo corso Palladio, Piazza Castello, Piazza Duomo, Piazza dei Signori e rientro in Piazza Matteotti. Nel gazebo di AIL al ritrovo sarà possibile ricevere pettorale o t-shirt della Run4hope 2024 a fronte di una donazione libera destinata a incrementare la raccolta fondi nazionale per la ricerca. I runners della CorriXVicenza potranno in ogni caso correre assieme ai gruppi societari che raggiungeranno Creazzo o Longare (modalità allenamento autogestisto). L’iniziativa è appoggiata anche da VicenzaPress e dall’Ufficio Educazione Fisica dell’Ufficio Scolastico Provinciale.

In Veneto sono oltre 30 le associazioni sportive aderenti oltre a varie sezioni dell’Aia, gli arbitri di calcio. Il testimone della solidarietà nell’arco dei 9 giorni arriverà, dopo Verona, a Bassano, a Cittadella, a Feltre, a Belluno, a Treviso, a Venezia e a Chioggia. Padova sarà coinvolta sia con la CorriXPadova di giovedì 18 aprile sia con la Padova Marathon del 21 aprile. Da Vicenza partirà sempre sabato 13 aprile il troncone destinato a raggiungere Rovigo. Tutte le info sull’edizione 2024