Sondaggio d’opinione, oltre 720 click: Marigo di 1 voto sopra Eberle

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Se queste sono le premesse, Schio avrà un giugno più caldo del solito. Non parliamo del tempo meteorologico ma delle elezioni amministrative ormai sempre più vicine: come anticipato, tramite il nostro appuntamento domenicale “Il Termometro dell’Eco”, abbiamo misurato stavolta il gradimento dei due unici sfidanti, al momento, della competizione elettorale nel più popoloso comune dell’Alto Vicentino.

Come precisato, non si tratta di un sondaggio a fini statistici nè può avere la presunzione di esserlo: sondaggio, così come definito dalle piattaforme social di Facebook e di Instagram, che nelle loro “storie” consente questa libera interazione. L’idea era quella di coinvolgere i lettori per avere comunque un riscontro sull’aria che tira: analizziamo quindi i dati.

I DATI. Su 727 voti validamente espressi (somma di 407 voti su Instagram e 320 voti su Facebook), 364 sono andati a favore di Cristina Marigo, 363 quelli invece assegnati a Cristiano Eberle. Risultano essere svariate decine i voti dispersi in quanto espressi mediante soprattutto commenti e non, come richiesto, mediante il click sul nome del candidato prescelto nelle storie: anche in questo caso, del quale comunque si è ritenuto di non procedere a conteggio, ciò che si riscontra è una sostanzialità parità tra i due contendenti.

LA DINAMICA. E’ evidente che il voto risente, come largamente previsto, di un grande lavoro delle due fazioni in campo: ma anche questo restituisce la dinamica del coinvolgimento tutt’altro che limitato di una larga fetta di cittadini più o meno vicini agli opposti schieramenti in un test peraltro non annunciato se non tra le righe di un post. Saranno questi i risultati da aspettarsi alle urne: impossibile dirlo. Una certezza però c’è: entrambe i candidati godono di una base “larga” e si stanno muovendo su più fronti. Attenzione però: gli indecisi sono ancora tanti e si percepisce.

IL PUNTO DELLA SITUAZIONE. Cristiano Eberle, leader del progetto civico “Una Nuova trama”, è sostenuto ufficialmente dal Partito Democratico, Coalizione Civica e “Schio per tutti”, la civica guidata dalla consigliera Maura Fontana. Più articolato il mondo a supporto di Cristina Marigo, candidata con la civica “Noi Cittadini”: con lei anche “Civitas” e “Schioattiva”, anch’essi progetti slegati da partiti. Da delinearsi la situazione di alcuni singoli esponenti della Lega che verrebbero dati per vicina all’attuale vicesindaco: certo l’appoggio, benchè esterno, di Forza Italia che per bocca dell’attuale coordinatore Pierantonio Zanettin, ha già dato il suo endorsement. Sullo sfondo una destra ancora incerta: se infatti Fratelli d’Italia e Lega decideranno di proporre una terza opzione almeno per difendere la “bandiera” o decideranno per una desistenza che – almeno sulla carta – parrebbe favorire Marigo, ancora non è cosa nota. Ma il tempo stringe: sabato 11 maggio alle 12, con la presentazione delle liste, i giochi saranno fatti.