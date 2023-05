Sabato 6 maggio ritorna a Vicenza ‘Unico’: il mercato del fatto a mano

Sabato 6 maggio dalle 9.30 alle 20, in piazza dei Signori a Vicenza, torna l’attesa edizione primaverile di Unico – Il mercato del fatto a mano, organizzato da ‘Non ho l’età’ in collaborazione con l’amministrazione comunale.

La manifestazione richiama oltre 50 artigiani da tutta Italia, per un evento all’insegna del fatto a mano che promuove uno shopping lento, capace di unire il rispetto per l’ambiente all’originalità. A Unico i visitatori troveranno articoli prodotti in serie limitate o unici.

Nulla è, infatti, più gratificante di dare forma alla creatività e alla fantasia attraverso le proprie mani: Unico è uno spazio formato da piccoli artigiani che grazie alla passione e curiosità, cercano di far conoscere la propria arte creando oggetti unici ed ecosostenibili, dall’abbigliamento agli arredi per la casa: un mondo pieno di colori e bellezza.

Ritornano alcuni espositori che hanno fatto la storia della manifestazione come R&S ceramica pop, inoltre non mancheranno creazioni speciali per la festa della mamma: dalle composizioni floreali di Spazio botanico, all’arredo per la casa di Pesce fuor d’acqua, ai bijoux di Officina 925. Questa edizione porterà in piazza i colori: particolarmente attesa la presenza di Valentina e Beatrice di Armocrombeauty. Sabato mattina saranno a disposizione per stories e racconti con gli artigiani e nel pomeriggio per consulenze su prenotazione (armocrombeauty@gmail.com). In caso di maltempo la manifestazione verrà annullata.