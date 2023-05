Vasto incendio in una casa a Magrè: in 5 rimangono intossicati, tra loro due minorenni

Nottata di paura e poi di costernazione per una famiglia di Magrè di Schio, i cui cinque componenti sono stati tutti costretti a ricorrere alle cure del team di emergenza mobile del Suem e del pronto soccorso dell’ospedale di Santorso in seguito all’ampio incendio che dopo la mezzanotte si è sviluppato nell’abitazione di residenza.

Scenario dell’intervento dei vigili del fuoco di Schio è stato stanotte contra’ Barona, e più precisamente uno stabile di datata costruzione su tre livelli. La squadra del 115 è entrata in azione all’una e 20 dopo la segnalazione da parte di un abitante del posto.

La famiglia inquilina, composta da tre adulti e due minori, è stata subito evacuata prima di intervenire con idranti e schiuma per limitare l’estensione delle fiamme già diffuse sui piani, mentre dal comando dei vigili del fuoco di Padova si faceva giungere un’autoscala. In supporto alle operazioni sono giunti anche i pompieri volontari dalla caserma di Thiene, con una dozzina di operatori impegnati a Magrè fino all’alba.

I cinque inquilini soccorsi sono rimasti leggermente feriti e presentavano i classici sintomi da intossicazione lieve. L’intera famiglia precedentemente messa in salvo prima dell’arrivo dei soccorsi è stata presa in cura del personale sanitario del Suem: tutti poi per cautela sono stati trasferiti in pronto soccorso per ulteriori accertamenti.

Secondo le prime informazioni utili fornite dal comando dei vigili del fuoco vicentino la probabile causa del rogo risiederebbe in un guasto all’impianto elettrico, ma come da prassi in questi casi si dovrà attendere un sopralluogo approfondito dei tecnici per averne certezza, con i Carabinieri di Schio – presenti stanotte con una pattuglia per i rilievi – ad attendere a loro volta indicazioni utili al fine di verificare la natura accidentale dell’incendio ed escludere l’ipotesi dolosa.