Sacchetti di immondizie lasciati a terra: sanzioni per 2.700 euro a nove cittadini

Nove multe da 300 euro ciascuna sono state “staccate” dagli agenti di polizia locale di Vicenza città nel solo mese di novembre, indirizzate ad altrettanti cittadini. Responsabili senza dubbi, dopo gli accertamenti dovuti, per aver abbandonato sporte di rifiuti in maniera irregolare – e con scarso senso civico – in due isole ecologiche del Comune berico.

Come ormai noto le aree pubbliche destinate alla raccolta delle immondizie provenienti dall’utenza domestica sono soggette a controlli periodici, con l’ausilio delle telecamere di sorveglianza installate sulle auto civetta. E anche di qualche “sentinella” costituita da cittadini più responsabili che segnalano gli abbandoni agli uffici comunali.

A finire “sotto verbale” per le sanzioni poi comminate per l’ammontare di 300 euro, come prevede il regolamento comunale, sono stati gli utenti delle isole ecologiche poste in viale Trieste, viale Torino e via Camisano. In 8 su 9 casi determinanti sono stati appunto i filmati delle telecamere mobili, solamente in uno invece un cittadino è stato per così dire colto in flagranza mentre conferiva i rifiuti a terra.

A rendere nota la notizia dell’esito dei controlli di novembre è l’ufficio ambiente del Comune cittadino, ai fini della funzione di deterrenza per gli “sbadati” delle immondizie selvagge, visto che non si tratterebbe affatto di atti isolati ma ormai di un malcostume diffuso anche a Vicenza. “Prosegue senza sosta l’attività di contrasto all’abbandono dei rifiuti da parte della polizia locale – spiega l’assessore all’ambiente Simona Siotto – I controlli sono mirati alle isole ecologiche dove si verificano maggiormente episodi di conferimenti illeciti da parte di persone che, incuranti delle norme e del rispetto per l’ambiente e per la città dove vivono, abbandonano indiscriminatamente rifiuti all’esterno dei cassonetti. Si tratta di gesti di inciviltà che continueremo a sanzionare attraverso i controlli nei quartieri della polizia locale, che vengono svolti a rotazione e a seguito di segnalazioni”.