Non si hanno notizie di lui da giorni, trovato morto in appartamento dai Carabinieri

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Non dava più notizie di sé da parecchi giorni e nessuno tra i vicini di casa lo aveva visto nei paraggi negli ultimi tempi. Viveva solo in un appartamento nelle vicinanze dell’area delle scuole di Sandrigo il pensionato trovato senza vita, ieri, da una pattuglia dei Carabinieri della stazione locale, intervenuta all’indirizzo dell’uomo dopo la segnalazione di un parente preoccupato.

Angelo Cabras, questo il nome dell’unico inquilino dell’alloggio, era morto da tempo. Da una prima analisi sul cadavere si ipotizza che il decesso fosse sopraggiunto una settimana prima, per cause naturali. Un malore in altre parole, che avrebbe colpito il 73enne mentre si trovava in solitudine in casa, evidentemente senza lasciargli il tempo di chiedere aiuto.

Insieme ai militari dell’Arma della stazione locale ieri hanno fatto accesso all’appartamento anche gli operatori sanitari del Suem 118 preventivamente chiamati sul posto, nel sospetto che l’anziano potesse avere bisogno di cure. Purtroppo, l’amara e macabra realtà dei fatti si è palesata una volta all’interno, trovando Cabras esanime, senza possibilità alcuna di porre rimedio. Un timore, quello espresso del fratello che più volte aveva tentato di raggiungerlo al telefono, che si è rivelato fondato.

Il procuratore di turno è stato informato del ritrovamento della persona deceduta e ne ha autorizzato in seguito la rimozione della salma, affidata ai servizi necrofori. Le circostanze ambientali riscontrate non darebbero adito a dubbi sulle cause naturali della morte del pensionato di origini travigiane, non trovando segni di violenza o di presenza di terzi, facendo quindi escludere la disposizione di un esame autoptico. Da decidere modalità e data delle esequie.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.