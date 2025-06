Pickup dei pompieri tampona un’auto. Si dirigeva a supporto dell’emergenza maltempo

Un contrattempo, legato proprio al maltempo di ieri e alla necessità di mettere in azione tutte le forze di soccorso del 115, ha fatto da appendice al report delle azioni dei vigili del fuoco di Vicenza e provincia. Un incidente stradale, fortunatamente senza conseguenze gravi, si è registrato a metà pomeriggio di lunedì coinvolgendo un mezzo in movimento con a bordo la squadra di pompieri volontari di Thiene e un’autovettura.

La segnalazione dell’imprevisto è arrivata poco prima delle 16.30 da Motta di Costabissara, sulla strada provinciale sp 46 del Pasubio, con intervento richiesto di un’ambulanza dal polo di Vicenza con i sanitari del Suem per prestare assistenza al conducente di una Fiat Grande Punto.

Si tratta di un 42enne vicentino, affidato alle cure dei soccorritori: non avrebbe riportato lesioni di grave entità, in attesa di sottoporsi ad accertamenti medici ulteriori. La collisione accidentale tra i due veicoli in marcia sulla trafficata arteria provinciale sarebbe avvenuta all’altezza del centro della frazione bissarese. Nel dettaglio il pickup Defender in dotazione al distaccamento altovicentino ha tamponato l’autovettura che lo precedeva, per cause da verificare in base ai rilievi dei Carabinieri (giunti dalla stazione di Sandrigo) intervenuti in seguito.

Il mezzo in dotazione al corpo di vigili del fuoco volontari di Thiene si stava dirigendo a Lonigo a supporto delle operazioni di contrasto agli effetti del maltempo che ha colpito ieri l’area del Basso Vicentino occidentale e Veronese.

