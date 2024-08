Schianto all’incrocio: auto finisce ribaltata, ferito il guidatore

Incidente stradale in pausa pranzo a Sandrigo, all’intersezione fra le vie Chizzalunga e Galilei: un automobilista è rimasto lievente ferito ed è stato portato in ospedale.

Lo schianto, avvenuto intorno a mezzogiorno, è stato dovuto probabilmente a una mancata precedenza e ha coinvolto un furgone bianco e un’auto, finita ribalta su un’aiuola a bordo strada.

Il furgone ha riprotato danni sulla parte anteriore sinistra, mentre l’auto, come detto, è finita ruote all’aria. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del Suem 118: solo ferite leggere per il guidatore, portato in ospedale in codice verde per accertamenti. Sul posto, per i rilievi del sinistro e la regolazione del traffico, intenso data l’ora e il fatto i essere avvenuto in zona artigianale, sono stati effettuati dai carabinieri.