Sangiovanni ora sorride: “Mi piacerebbe tornare a fare qualcosa”

“Oggi ci sarebbe stato il nostro concerto al Forum. E’ da qualche giorno che penso a come sarebbe stato, a voi lì insieme a me, a cantare i pezzi nuovi (quelli che non sono mai usciti). Il percorso che ho intrapreso mesi fa mi ha portato a ripensare al mio lavoro e alla mia passione, e mi piacerebbe tornare a fare qualcosa”.

Parole dell’artista vicentino Sangiovanni, pseudonimo di Giovanni Pietro Damian, che dopo mesi di silenzio anche social e dopo un’esperienza sanremese tutt’altro che felice, è tornato in questi giorni a rassicurare i suoi fans con una foto molto sorridente avvinghiato al suo fedele cagnolone. Un segnale che fa ben sperare dopo che appunto la scorsa primavera, il giovane talento classe 2003 aveva annunciato di sentire il bisogno di ritirarsi rinunciando a tour e album per risolvere “i suoi problemi”. Dichiarazioni che avevano destato tanta preoccupazione e amarezza e che facevano palesemente intendere che qualcosa non stesse andando per il verso giusto, paventando l’ombra di un’ansia patologica capace di minare il percorso e la crescita artistica di Sangio.

Un atto di coraggio premiato, a distanza di qualche mese, dalla forza ritrovata e da un sostegno da parte di tanti big della musica che non hanno mai smesso di aspettarlo e incitarlo a prendersi il suo tempo per tornare più forte di prima: “Che bello vederti sorridere! Ti abbraccio forte” ha commentato tra i primi Gianni Morandi, seguito a ruota da artisti del calibro di Jovanotti e Fiorella Mannoia. Oltre 166mila le reazioni al suo annuncio: che sa di speranza perché a 21 anni deve davvero ancora tutto iniziare.