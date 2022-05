Schianto moto-trattore: centauro si conficca il manubrio nella coscia

Grave incidente stradale nel pomeriggio a Vicenza in strada Nicolosi: un motociclista è rimasto infilzato ad una coscia da manubrio della sua moto.

Alle 17 di martedì, i vigili del fuoco sono così intervenuti nella strada ne quadrante nordest del capoluogo per lo schianto fra la moto e un trattore. I pompieri sono arrivati con il personale di prima partenza, hanno messo in sicurezza i mezzi e operato per tagliare il pezzo di manubrio che si era conficcato nella coscia del centauro.

Il motociclista nel frattempo veniva assistito dal personale del Suem 118, giunto su posto con un’ambulanza, e trasferito in ospedale per l’estrazione del pezzo di metallo. La polizia locale ha eseguito i rilievi del sinistro per determinare le cause dello scontro fra i due veicoli, avvenuto all’altezza di un accesso a strada Nicolosi. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.