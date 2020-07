Scontro tra auto in A4: una si cappotta, l’altra perde il motore. Incolumi i conducenti

Un incidente stradale tra tre automobili tanto da brivido per le dinamiche e i rottami rimasti sull’asfalto quanto poco significativo (per fortuna) nel bilancio dei feriti. Nessuno si è fatto davvero male ieri sera poco prima della mezzanotte all’altezza del casello di Vicenza Est dell’autostrada A4, dove tre mezzi hanno dato vita a una carambola pericolosa, uscendone semidistrutti.

L’allarme è scattato tra le 23.30 e le 24 nel territorio comunale di Torri di Quartesolo, con un dispiegamento di soccorritori e forze dell’ordine chiamato sul posto, tra vigili del fuoco, Polstrada e ovviamente personale sanitario del 118. Di fatto, però, i protagonisti dello scontro multiplo se la sono cavata tutti con qualche graffio e non si sono registrati ricoveri al pronto soccorso.

Le tre vetture viaggiavano tutte in direzione Venezia. Forse in una fase di sorpasso due di queste si sono toccate, facendo perdere il controllo a uno degli automobilisti e causando il coinvolgimento di un terzo veicolo. Un “flipper” che ha lasciato sull’asfalto almeno due delle tre auto in pessime condizioni: un motore schizzato fuori dal confano, un’altra auto che non ha perso e i pezzi ma che ha concluso la corsa rovesciata sul tettuccio. Tutti gli occupanti dei rispettivi abitacoli sono fuoriusciti in autonomia e soprattutto sulle proprie gambe, con i vigili del fuoco già pronti ad intervenire in caso di necessità.

Il personale medico ha assistito tutti e tre gli “ammaccati” sul posto, i quali presentavano qualche contusione di lieve entità e qualche graffio come si usa dire in questi casi. Nessuno di loro si è recato in ospedale al San Bortolo, anche se non è escluso che qualche “botta” possa essersi fatta sentire dopo la nottata. A salvarli da conseguenze gravi sono state innanzitutto le cinture di sicurezza regolarmente allacciate.

Toccherò ai poliziotti della stradale ricostruire quanto avvenuto e determinare dinamica e responsabilità primarie del pericoloso incidente, sulla base dei rilievi effettuati e delle testimonianze raccolte. A ripristinare la circolazione sul tratto di autostrada vicentino ci ha pensato il personale dell’ente gestore dell’A4, dopo circa un’ora impiegata per rimuovere i detriti sparsi sulle tre corsie e ciò che restava dei veicoli.