Rete fognaria sotto i ferri: Vi.Acqua fa scorrere 5,5 milioni di euro tra Dueville e Povolaro

L’obiettivo è unico, i cantieri sono due a distanza di una manciata di chilometri uno dall’altro, nello stesso territorio di Dueville, tra il capoluogo di comune e la frazione di Povolaro. Sono ripartiti i lavori nel sottosuolo sulla rete fognaria, dopo il via libera del gestore delle risorse idriche Vi.Acqua. Un doppio intervento che realizzerà la separazione delle linee di acque nere da quelle meteoriche. Previsto un esborso di 5,5 milioni di euro, il personale tecnico di cantiere è attivo in località Povolaro e nell’area di piazza Monza per concludere due incarichi che andranno a beneficio di oltre 5 mila duevillesi.

“Queste opere – spiega il presidente di Viacqua Angelo Guzzo – rientrano nel piano di investimenti della società volta al miglioramento costante anche delle linee fognarie del nostro bacino. Nel triennio 2020-2022 sono previsti oltre 24 milioni di euro dedicati alla separazione e sostituzione di reti fognarie e per l’adeguamento di sfioratori e impianti di sollevamento; altri 22 milioni circa per l’estensione della fognatura alle zone non servite”.

Questi interventi riducono la probabilità di congestione della fognatura in caso di eventi meteorologici intensi, con conseguenti versamenti di reflui non depurati nei corsi d’acqua. Inoltre migliorano l’efficacia dei processi di depurazione, garantendo portate e concentrazioni più costanti in ingresso agli impianti di trattamento e riducono la possibilità che acque di falda si immettano nella fognatura.

“Gli interventi in corso di realizzazione e gli altri stralci previsti – dice il sindaco di Dueville, Giusy Armiletti – rientrano in un piano complessivo di miglioramento della rete per risolvere alcune criticità che puntualmente si presentano. Siamo perfettamente consapevoli che i lavori abbisognano di una viabilità alternativa (in particolare nel centro di Povolaro) e stanno creando disagi ai residenti e alle attività commerciali. L’impegno di tutti è di far sì che i lavori procedano il più speditamente possibile, pensando ai benefici ambientali e di vivibilità che ne deriveranno. Concludo augurandomi che i prossimi investimenti previsti nel nostro territorio vadano in due direzioni: sia il miglioramento continuo delle rete fognaria, sia l’inizio della posa di una rete acquedottistica”.

L’intervento di Povolaro

In località Povolaro il cantiere di Viacqua risolverà il problema della commistione tra la rete fognaria e quella di smaltimento delle acque piovane, tutelando i corsi d’acqua superficiali. Al tempo stesso l’intervento in corso ottimizzerà la gestione degli impianti di sollevamento e di depurazione, di cui beneficeranno l’ambiente e la qualità di vita dei residenti dell’area. Nel primo dei due stralci funzionali, del valore di 2.160.000 euro e 640.000 euro, ad oggi sono state posati circa due chilometri di condotte sui 4,3 previsti. Sono già stati realizzati 100 allacci alle utenze e ne restano 135. Il primo stralcio, considerando lo stop forzato per il lockdown, sarà completato entro novembre. Con il secondo si è proceduto a sud-est di Piazza del Redentore, ad oggi eseguiti all’80%. È già stata eseguita la posa di 800 metri di condotte sulle mille previste, entro agosto si chiude.

L’intervento di Dueville

Anche nell’area a nord di piazza Monza l’intervento di Viacqua mira a separare la linea fognaria da quella delle acque meteoriche per una più efficace gestione dei reflui nel depuratore di località Chiesa di Vivaro. Il cantiere è stato suddiviso in due stralci: il primo, in corso, del costo di 2.090.000 euro e il secondo, in gara d’appalto, che comporterà un investimento di 650.000 euro. Ad oggi il primo risulta completato al 70%, con la posa di 3 chilometri di condotte su 4,4 e l’esecuzione di 90 allacciamenti sui 255 complessivi da ultimare entro dicembre. Infine si dovrà dare un forte impulso all’adeguamento degli link privati in modo che la nuova rete possa funzionare correttamente.