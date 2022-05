Scuola/Lavoro, la Camera di Commercio sostiene i percorsi con 165 mila euro e un webinair

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un primo sostanzioso contributo da 165 mila euro per le aziende vicentine pronte ad accogliere gli studenti delle scuole superiori all’interno dei protocolli ora denominati Pcto ma meglio noti come di alternanza scuola/lavoro, e un webinair di formazione e informazione in programma giovedì 12 maggio. Ecco servita l’accoppiata di misure di sostegno concreto che la Camera di Commercio di Vicenza mette sul piatto, mentre per l’estate saranno assegnate 50 borse di studio da 1.000 euro ciascuna per altrettanti studenti delle classi superiori.

Un impegno ufficiale quello che l’ente camera provinciale si assume, come del resto negli anni passati, mirato a sostenere l’orientamento scolastico e in generale un collegamento più efficace tra mondo della scuola e dell’università e mondo del lavoro.

“Anche per il 2022 si rinnova il Bando Formazione Lavoro – così si spiega in una nota diffusa da Vicenza – che prevede un fondo di 165 mila euro destinati a finanziare le imprese che ospitano studenti della scuola secondaria di secondo grado (istituti professionali, tecnici, licei) o ai Centri di Formazione Professionale (Cfp). In dettaglio il bando prevede poi un contributo di 1.000 euro per ogni studente ospitato. Inoltre, nel caso di inserimento di giovani diversamente abili sarà riconosciuto all’impresa un ulteriore contributo di 200 euro e altri 200 euro saranno erogati alle imprese partecipanti al bando in possesso del rating di legalità”.



Come viene spiegato, il contributo è da intendersi come finalizzato a coprire le spese per le attività svolte dal tutor aziendale previsto dalle modalità di accesso, vale a dire la persona alle dipendenze dell’azienda tenuta a seguire – per almeno 50 ore – gli studenti nel loro percorso formativo pratico nelle sedi. studente. Per il bando 2002 saranno ammesse le ore di tutoraggio effettuate dalla data di presentazione della domanda fino al al 31 dicembre 2022, mentre per le aziende interessate l’iscrizione telematica dovrà essere completata a partire dal 19 maggio e fino al 7 giugno. Per illustrare ogni dettaglio e tutte le modalità di accesso alla proposta dell’ente è previsto in settimana un breve webinar, di contenuto operativo, in programma giovedì 12 maggio a partire dalle ore 14.30, previa iscrizione online sul sito camerale www.vi.camcom.it.

Parallelamente, la Giunta della Camera di Commercio di Vicenza ha già approvato anche un

secondo accesso a nuovi contributi in via di stanziamento, del valore di 50 mila euro, per l’erogazione di 50 borse di studio da 1.000 euro ciascuna per le matricole degli istituti tecnici statali che si iscriveranno all’annualità 2022-2023. Le domande potranno essere presentate già in estate. Per informazioni è possibile consultare il sito della Camera di Commercio di Vicenza, www.vi.camcom.it , oppure contattare l’Ufficio Bandi, finanziamenti e scouting risorse: e-mail promozione@vi.camcom.it o orientamento@vi.camcom.it.