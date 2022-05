Arte vicentina in lutto per l’addio a Giorgio Peretti, docente e pittore, scultore e litografo

Il mondo della cultura e dell’arte berico perde un suo esponente eclettico e riconosciuto, un maestro d’arte divenuto una sorta di poeta e filosofo per immagini. Si è spento nei giorni scorsi, al San Bortolo di Vicenza, l’artista Giorgio Peretti, professore in passato e autore di opere in più campi sperimentati con la sua creatività e genialità e approfondimento delle forme, dalla pittura alla scultura passando per la litografia, ma non solo. Avrebbe compiuto proprio ieri 85 anni, ma ha dovuto lasciare la vita terrena a poche ore dal suo compleanno.

La famiglia di Creazzo, in particolare i due figli Chiara e Luca, ne ha dato il triste annuncio nel corso del fine settimana. L’ultimo addio all’apprezzato artista e docente vicentino sarà dato proprio nella chiesa di San Marco del paese di residenza, nel pomeriggio di domani alle 15.

Un nome noto negli ambienti dell’arte vicentina e veneta quello del prof. Peretti, che vanta un lungo e farcito curriculum e di composizioni ed opere a seconda delle sue fasi di vita. A ricordare i settori a cui si era maggiormente dedicato per decenni sono i siti specializzati nei rispettivi campi, alcuni meno noti rispetto alla pittura e alla produzione di dipinti a firma del vicentino, forse i più conosciuti. Basti pensare ad esempio alla ceramica e all’incisione, passioni di gioventù e punti di forza della maturità che aveva approfondito nel suo percorso di studi di formazione anche fuori dai confini italiani, Austria e Francia in particolare.

Peretti è stato tra gli autori italiani ad abbracciare tra i primi il filone del decostruttivismo, una corrente filosofica legata al pensiero di Jacques Derrida, poi estesa a più arti figurative oltre che all’architettura. Oltre ad aver esposto in più Gallerie d’Arte e mostre collettive e personali – nel 2012 con orgoglio anche a Creazzo, dove ha vissuto – in Francia, Germania, Austria, Russia, Giappone, Suda Africa, Stati Uniti e Venezuela, è stato anche decoratore ed esperto di design, insegnando in più scuole di formazione di alto livello in Italia, tra cui Cagliari e Milano.