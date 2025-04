“Se caccio chi fuma, perdo clienti”. Così nel locale tornano le sigarette

“Se caccio chi fuma, perdo clienti. A volte basta anche solo un’osservazione per indisporre le persone, così fingo di non vedere e tiro dritto. E lasciatemelo dire: di colleghi ne sento tanti in varie zone, non sono l’unico a fare così”. A spiegare con poche parole quello che avverrebbe in alcuni locali della provincia vicentina, è il gestore di un noto ritrovo della movida del capoluogo, dove ad una certa ora, le sigarette fanno capolino anche al chiuso.

Non in apposite cabine che rispettano le normative di legge in materia di ventilazione e ricambio d’aria quindi, ma direttamente in sala tra un drink e un brano che passa: nella quasi indifferenza generale. Come se andasse bene così. Tutto nasce dalla segnalazione di alcuni giovanissimi che, tra una battuta e l’altra raccontano che in questo locale, le sigarette sono tollerate. La voce si diffonde, qualche genitore avrebbe chiesto spiegazioni e la risposta del titolare sarebbe arrivata piuttosto eloquente: “Devo pur lavorare”. Ed in tempi dove i giovani e non solo hanno ampia scelta su dove trascorrere i loro momenti di festa, non ci sarebbe troppo da meravigliarsi se in nome di un’agguerrita concorrenza, qualcuno ricorresse a queste “liberalità”: “Quello che dispiace di più – racconta M.S. , tra le mamme a non lasciar cadere nel vuoto il racconto dei figli – non è tanto per il fatto in sé, quanto più per l’idea che pur di vendere, si acconsenta anche l’illecito. Non è questo il messaggio che vorrei arrivasse ai nostri ragazzi”.

Una legge, quella voluta dall’allora ministro Sirchia contro il fumo nei luoghi pubblici, entrata in vigore nel gennaio del 2005 e da allora particolarmente rispettata: poi l’avvento delle sigarette elettroniche e ora il rischio di un certo lassismo. Circoscritto, ma guai a sottovalutare.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram. Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.