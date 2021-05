Serie B, il Vicenza in campo a Frosinone per risollevarsi

Dopo appena tre giorni dalla sconfitta interna contro il Brescia, il Lanerossi Vicenza deve già tornare in campo: domani pomeriggio i biancorossi saranno ospiti del Frosinone per un match piuttosto delicato.

Il Lane viene dalla brutta prestazione di martedì, in casa, contro il motivato Brescia. Dopo i primi 35′, nei quali il Vicenza aveva dimostrato un buon gioco, gli ospiti hanno preso in mano le operazioni. Il primo gol di Bjarnason e la doppietta di Donnarumma hanno consegnato 3 punti ai lombardi, che adesso cercano di conquistare i playoff. Ora il Lanerossi deve lasciarsi alle spalle questa debacle e riprendere il proprio cammino: la sfida di domani sarà importante per assicurarsi la salvezza definitiva.

Il Frosinone finora ha conquistato appena due punti in più del Vicenza: 46, frutto di 11 vittorie, 13 pareggi e 12 sconfitte. I ciociari sono in undicesima posizione, a +5 dalla zona playout e a -4 da quella dei playoff. Questo dato è indice di una stagione che ha seguito un suo equilibrio e che è stata determinata da alti e bassi. Per tener viva la speranza, domani il Frosinone darà il 100% e cercherà di avvicinarsi all’ottavo posto.

“Andremo a Frosinone per chiudere il discorso salvezza” ha commentato mister Mimmo di Carlo nella consueta conferenza stampa. La motivazione dunque è alta: occorre vincere per chiudere la stagione in bellezza. Con il pensiero rivolto verso Emanuele Padella, difensore dei biancorossi che ha riscontrato un brutto infortunio durante l’ultima partita, il Lane dovrà dare il massimo. Calcio d’inizio alle ore 14.