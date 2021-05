Serie B, il Vicenza torna al Menti per il 36mo turno

Subito dopo il successo di sabato in quel di Chiavari, il Lanerossi Vicenza si prepara a ritornare in campo: domani pomeriggio i biancorossi ospiteranno il Brescia per il 36mo turno di Serie B.

Il Lane, come accennato, viene dalla vittoria per 2-1 in casa della Virtus Entella. Grazie ai gol di Valentini e Cappelletti, il Vicenza ha ripreso il cammino vincente e si è stabilito in 12ma posizione con 44 punti. Questo significa che l’incubo della retrocessione può svanire e lasciar posto ad un finale di stagione più tranquillo: occhio però a non sottovalutare l’ombra dei playout, che rimane ancora minacciosa a 4 punti di distanza. Per assicurarsi la salvezza matematica occorreranno pazienza e determinazione, due elementi imprescindibili per tutto l’arco della stagione.

Il Brescia, attualmente in decima piazza, ha avuto sin qui un percorso simile a quello del Vicenza: 12 vittorie, altrettante sconfitte e 11 pareggi per un totale di 47 punti. Il match dell’andata evoca bei ricordi alla mente dei tifosi del Lane: finì 0-3 al “Rigamonti” grazie alla rete di Cappelletti ed alla doppietta del giovane Da Riva. Domani quasi sicuramente i giochi saranno diversi: il Brescia vuole avvicinarsi alla zona playoff e metterà anima e corpo per raggiungere l’ottavo posto (ultimo disponibile per il post-season).

Dopo la sfida di martedì, il Vicenza dovrà già concentrarsi per il prossimo incontro, che prenderà luogo venerdì a Frosinone. Due gare così impegnative nel giro di pochi giorni sono un bel banco di prova da superare: un passo alla volta, i giocatori di Di Carlo dovranno superare ogni ostacolo. Il calcio d’inizio per il big match di domani è fissato per le ore 14.