Serie B, sabato di fuoco al Menti per Vicenza-Pescara

Alle ore 14 di sabato 20 marzo, il Lanerossi Vicenza scenderà nuovamente in campo: presso lo stadio Menti infatti, i biancorossi ospiteranno il Pescara, penultima classificata.

Il Lane viene dal pareggio nel turno infrasettimanale di martedì contro il Cosenza: l’1-1 contro i lucani, considerate le numerose assenze per infortunio e l’espulsione di Cappelletti, può rivelarsi un buon risultato e un promettente punto di partenza. Nel pomeriggio di sabato, il Vicenza dovrà dare quel “qualcosa in più” per ritrovare i 3 punti e allontanarsi dalla zona retrocessione, la cui “ombra” è ancora minacciosa. Grinta e determinazione saranno due fattori fondamentali.

Il Pescara, squadra “amica” dei tifosi vicentini, si ritrova in una situazione piuttosto spiacevole: penultimo posto con 16 sconfitte su 23 partite, solamente a+2 sull’Entella, fanalino di coda. Nonostante il talento dei singoli giocatori e il bel gioco dimostrato sino a qui, gli abruzzesi non sono riusciti a trovare uno stato di forma tale da ribaltare la propria condizione. L’occasione di riprendersi arriverà domani, in uno stadio dove i biancoazzurri conquistarono la finale dei playoff di serie B nel 2015: quel 2-2 tra Lane e Pescara, che sancì la fine del campionato della squadra berica, rimane ancora saldo nella memoria dei tifosi.

Mister Mimmo di Carlo, consapevole del periodo dei suoi ragazzi, si è espresso in conferenza stampa per presentare il match: “serviranno maturità e voglia di vincere, lotteremo per conquistare questa partita”. Seguendo queste indicazioni, il Vicenza dovrebbe riuscire a trionfare. Occhio al condizionale: in serie B non bisogna mai dare nulla per scontato.