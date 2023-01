Serie C: il L.R. Vicenza ospita il Padova nella bolgia del Menti, tutti i numeri dei biancoscudati

Dopo le festività natalizie e il pieno di dolci è tempo di tornare in campo con un L.R. Vicenza intenzionato più che mai a puntare alla vetta della classifica. Il primato è a un solo punto e la 21esima giornata del girone A di serie C vede la capolista FeralpiSalò impegnata nella difficile trasferta contro la Pro Patria mentre il Pordenone, terzo ad un solo punto dal Lane, sfiderà la Juventus N.G. al Moccagatta di Alessandria. Un intreccio di gare per niente scontate dove i risultati potrebbero riservare la classica “tripla” in schedina. I biancorossi arrivano a questa sfida forti delle sei vittorie e due pareggi ottenuti nelle ultime otto, con Modesto in panchina non è ancora arrivata una sconfitta, oltre ai due successi conquistati in coppa Italia con Rimini e Viterbese. La ripresa dopo la sosta è notoriamente difficile per tutti e il lungo stop potrebbe rimescolare le carte di un girone che non ha ancora evidenziato grandi differenze tra le varie compagini.

I numeri del Padova– I biancoscudati arrivano a questo match con una situazione nettamente diversa rispetto a quella del Vicenza, solo due vittorie nelle ultime undici partite con cinque sconfitte e quattro pareggi. La striscia di risultati negativi ha indotto la società ad esonerare Bruno Caneo lo scorso 11 dicembre al termine di Lecco-Padova finita 2 a 1, al suo posto è arrivato l’ex allenatore biancorosso Vincenzo Torrente che in due partite ha ottenuto quattro punti; pareggio con il Mantova 1-1 e vittoria con la Pro Vercelli per 1-0. Nelle ventuno partite giocate finora i biancoscudati hanno lo stesso numero di sconfitte/vittorie (7) e sei terminate in parità. Sono state ventidue le reti messe a segno a fronte di ventiquattro subite. Il “bomber” biancoscudato è Liguori con sette reti, segue Vasic con tre mentre Ceravolo, Dezi e Russini sono fermi a due marcature. Nell’ultima di campionato il Padova non ha subito reti, dato che fa notizia visto che nelle dieci partite precedenti Donnarumma ha sempre capitolato, incassandone ben quindici.

Statistiche del prossimo avversario- Il Padova ha ottenuto finora 27 punti di questi, 17 conquistati tra le mura amiche, mentre 10 sono stati conquistati in trasferta. Anche per i gol fatti c’è una netta differenza tra casa e trasferta con l’Euganeo che sembra portare bene ai realizzatori patavini: 15 a 7. Per quanto riguarda i gol incassati 13 sono arrivati lontano da Padova mentre 11 sono quelli subiti nel proprio campo, parità assoluta invece per le marcature fatte tra primo e secondo tempo (11) mentre sono esattamente il doppio i gol subiti tra prima e seconda frazione con 16 reti subite nei secondi 45 minuti contro gli 8 della prima metà del match.

Stadio Menti verso il sold out- Parlare di tutto esaurito non è esattamente ciò che accadrà domenica 8 gennaio (fischio d’inizio alle 14:30) i 12mila posti disponibili dovrebbero essere completamente occupati ma le limitazione imposte dal regolamento sulla sicurezza obbliga la chiusura di alcuni settori comportando inevitabili vuoti nell’impianto ma sarà comunque presente il pubblico delle grandi occasioni e lo spettacolo sugli spalti sembra garantito da due tifoserie che sono notoriamente molto divise. Nei biancorossi spiccano le assenze di Pasini, Greco e Ronaldo. Ad arbitrare l’incontro sarà Stefano Nicolini che risulta portare bene ai biancoscudati: due vittorie in due incontri diretti, nessun precedente invece con il Vicenza.