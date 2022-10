Serie C: Pro Vercelli incontenibile al Menti, L.R. Vicenza sconfitto e umiliato. Top&Flop biancorossi

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Non inganni il risultato finale di 2-3 a favore della Pro Vercelli, il L.R. Vicenza subisce una sconfitta molto più pesante rispetto a quanto non dica il tabellino finale. Una gara in cui i biancorossi commettono ogni errore possibile e prestano il fianco ai piemontesi per oltre un’ora. I restanti 35 minuti, invece, non sono altro che una serie confusionaria di giocate composte da lanci lunghi alla disperata ricerca di un episodio che però non arriva. La prima sconfitta del campionato tra le mura amiche dello stadio Menti coincide con un grande passo indietro rispetto alle ultime due partite e, le vittorie contro Mantova e Sangiuliano sono solo un lontanissimo ricordo.

LE SCELTE- I primi segnali di una domenica “nera” si sono visti leggendo la formazione, ancora prima del fischio d’inizio. Davanti a Confente la linea difensiva formata da Bellich, preferito a Sandon e subentrato poi, con Valletti a destra e il duo Pasini-Padella al centro. Le sorprese, però, portano il nome di Cavion dal primo minuto a centrocampo e Greco inspiegabilmente esterno d’attacco, preferito sia a Rolfini che a Giacomelli. Ronaldo e Jimenez completano la linea mediana a supporto di Ferrari e Dalmonte davanti. Pronti via e dopo soli 25 secondi di gioco Cavion commette un brutto fallo da dietro rischiando un cartellino che poteva essere ben più che giallo. E’ solo il preludio ad una gara di grande sofferenza, il 4-2-3-1 messo in campo da Paci non lascia scampo e penetra ripetutamente le linee biancorosse come un coltello nel burro. Saco, Della Morte e Vergara sono un incubo senza fine per i giocatori di Francesco Baldini. Il tecnico biancorosso torna sulle sue scelte già alla mezz’ora del primo tempo sostituendo Cavion per Scarsella, il 77 del Vicenza non la prende bene e i gesti plateali valgono più di tante parole, confermando che anche la gestione del gruppo va rivista. Out anche Greco, infortunato, al suo posto entra Rolfini.

I due gol del Vicenza arrivano grazie ad altrettanti episodi, Ronaldo al 47esimo del primo tempo pennella una punizione che non lascia scampo a Rizzo, mentre al 56esimo il solito Ferrari insacca di testa un altro calcio di punizione scodellato perfettamente sempre da Ronaldo. Le sostituzioni tardive e, qualcuna anche inspiegabile come quella di Giacomelli per il migliore in campo Ronaldo, non raddrizzano una gara che la Pro Vercelli vince più che meritatamente. E su questa sconfitta c’è davvero tanto da riflettere

TOP&FLOP- Sono davvero tanti i flop di giornata con la linea difensiva sempre in difficoltà, Bellich voto 5, dalla sua parte si passa a ripetizione. Padella e Pasini voto 5 tanti, troppi errori consentono a Vergara e Arrighini di essere sempre pericolosi. Cavion voto 4,5 praticamente assente ingiustificato. Jimenez voto 5 non inventa e non riesce ad assistere i compagni chiudendo gli spazi. Rolfini e Dalmonte voto 5,5 ci provano ma in modo confusionario e senza incidere. Infine Baldini voto 4, continuando così si rischia di soffrire oltre modo un campionato che non brilla certo per qualità, doti che il Vicenza ha e per questo dovrebbe prevalere su tutti, ma si sa il calcio non si gioca sulla carta ma bensì sul terreno verde. Sono solo due i giocatori top che si salvano oggi Ronaldo voto 6,5 segna un gran gol e ci mette lo zampino nel secondo. Ferrari voto 6,5 quando serve c’è sempre e, sopratutto, la butta sempre dentro.