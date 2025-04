Serie C, ultimo atto: Vicenza a Trento, Padova a Lumezzane. La diretta (1-1 al 35’pt)

RISULTATO PARZIALE: TRENTO-L.R. VICENZA 1-1 (al 29′ pt)

Reti: 5′ Anastasia (T) e 28′ Rauti (V).

(Lumezzane-Padova 0-0)

Allo Stadio Briamasco di Trento il L.R. Vicenza di Stefano Vecchi, secondo in classifica nel girone A due punti sotto il Padova capolista, si gioca gli ultimi 90 minuti di regular season. E di residue speranze di salire in serie B senza passare per i playoff. Anche i biancoscudati disputano l’ultima partita di campionato in trasferta, a Lumezzane. Per una sola delle due venete sarà davvero l’ultimo match della stagione, che si concluderà con la festa per la promozione.

Ecco la formazione di partenza del “Lane”, decisa dall’allenatore con il modulo 3-4-1-2 senza particolari sorprese rispetto alle previsioni della vigilia. Da ricordare che i trentini puntano a far risultato contro per meglio posizionarsi sulla griglia playoff.

L.R. VICENZA: Confente; Cuomo, Leverbe, Sandon; Talarico, Ronaldo, Zonta, Beghetto; Della Morte, Morra, Rauti. All. Vecchi

In panchina: Massolo, Gallo, Carraro, Rossi, Della Latta, Ferrari, Garnero, Laezza, De Col, Costa, Fantoni.

In campo in contemporanea anche l’Arzignano Valchiampo, in lizza per agguantare il 10° e ultimo piazzamento utile per disputare i playoff, che ospita la terza forza del torneo, il forte Feralpisalò (parziale di 0-0 al 30′ pt). Gara in corso allo Stadio Dal Molin di Arzignano.