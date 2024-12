Sgominato giro di eroina in città: arrestata in viale Diaz una coppia nigeriana con 20 ovuli

Le indagini dei carabinieri sui giri di droga in città a Vicenza hanno portato ieri, 10 dicembre, a un importante risultato: i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato in flagranza, infatti, una coppia di nigeriani trentenni, trovati in possesso di consistenti dosi di eroina.

Il blitz è scattato intorno alle 13.30 in viale Diaz, nel quadrante Nord-Ovest della città, con quello che poteva sembrare un normale controllo: l’uomo e la donna, volti noti alle forze di polizia, erano a bordo di una Renault Megane condotta da un connazionale 51enne residente a Padova, risultato estraneo ai fatti (tanto che non è stato sottoposto a provvedimenti restrittivi).

Nel corso del controllo, i militari hanno rinvenuto e sequestrato 20 ovuli contenenti eroina, per un peso complessivo di 222 grammi. La droga era accuratamente occultata addosso ai due arrestati, nascosta in sacchetti di plastica e tenuta nelle tasche dei pantaloni e dei cappotti. È stata inoltre sequestrata la somma di 440 euro, ritenuta dai militari provento dell’attività di spaccio.

Gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati condotti presso le case circondariali di Vicenza (l’uomo) e di Verona Montorio (la donna), come disposto dall’autorità giudiziaria. Sono attualmente in corso ulteriori accertamenti per risalire alla provenienza dell’eroina, che, secondo gli inquirenti, sarebbe stata destinata alle piazze di spaccio del centro città, incrementando l’offerta di sostanze illegali sul territorio e alimentando un mercato pericoloso per la salute pubblica e la sicurezza dei cittadini.