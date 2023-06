Shock ad Annency, città gemella di Vicenza: 6 persone accoltellate, 4 sono bambini

E’ un episodio di quelli che lascia ammutoliti quello avvenuto questa mattina qualche minuto prima delle 10 in un parco di Annecy, città alpina della Francia sudorientale che si trova nel punto in cui il Lago omonimo incontra il fiume Thiou. Un richiedente asilo siriano, pare in preda ad un raptus, ha accoltellato alcuni bambini in un parco pubblico: 4 sarebbero in pericolo di vita, il più grave non avrebbe nemmeno 2 anni. Feriti in modo serio anche due adulti. Nota per la sua Vieille Ville (centro storico), caratterizzata da strade acciottolate, canali tortuosi e case color dai colori vivaci, la città d’oltralpe è gemellata con Vicenza dal 1995: forse anche per questa ragione la notizia, che ha fatto il giro del mondo, è arrivata con una eco maggiore proprio qui da noi.

Secondo quanto riferito dalla polizia locale, il siriano, un 32enne poi circondato e arrestato dagli agenti accorsi sul posto dopo le numerose segnalazioni di tanti avventori della zona sotto shock per quanto visto, avrebbe agito per cause ancora ignote e al vaglio delle autorità locali: gli inquirenti escludono al momento l’ipotesi dell’attentato terroristico. E’ certo – spiegano invece nelle principali emittenti televisive di Parigi – che l’attentatore si era visto rifiutare proprio pochi giorni fa la richiesta di asilo politico inoltrata al governo francese, asilo che invece avrebbe precedentemente ottenuto sia dall’Italia che dalla Svizzera.

“Ho appreso con sgomento – ha nel frattempo comunicato il neo Sindaco di Vicenza Giacomo Possamai – del gravissimo episodio che ha coinvolto alcuni cittadini di Annecy. Abbraccio idealmente gli abitanti della nostra città gemella, a cui siamo profondamente legati, ed esprimo vicinanza alle persone ferite, tra cui ci sono purtroppo anche alcuni bambini, sapendo di interpretare il pensiero di tutti i vicentini”.