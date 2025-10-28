Si schianta su Villa Trissino e una statua sfonda il parabrezza: miracolato conducente

E’ stato miracolato il conducente dell’Audi A5 che questa mattina poco dopo mezzogiorno dopo aver perso il controllo della sua auto è finito contro il cancello di Villa Trissino causando il crollo di una statua che ha sfondato il parabrezza finendo sul sedile del lato passeggero, fortunatamente vuoto.

Il violento impatto lungo la strada Marosticana, con l’auto che è finita addosso ad uno dei pilastri che reggono il cancello della villa storica. Non si conosce ancora il motivo per cui il conducente ha perso il controllo della sua auto.

L’automobilista è rimasto illeso ma è stato portato all’ospedale San Bortolo di Vicenza per dei controlli.

Sul posto, per la regolazione del traffico e la messa in sicurezza della strada sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale.

notizia in aggiornamento

