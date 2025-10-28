Muore in casa a 28 anni, trovato dal coinquilino

Un operaio ghanese di soli 28 anni è stato stroncato da un malore in casa ed il suo corpo è stato trovato ieri, nel tardo pomeriggio, dal coinquilino rientrato al termine del turno di lavoro.

La tragedia è accaduta a Valdagno, nella Piana in contrada Mastini.

Salif Tourè, operaio di origine ghanesi che lavorava in un’azienda della zona avrebbe tentato di cercare aiuto ma non c’è stato nulla da fare. Inutile anche la corsa dell’ambulanza del Suem.

Dopo l’allarme sono arrivati subito i soccorsi e i Carabinieri della compagnia di Valdagno, i quali hanno accertato che sul corpo del giovane non c’erano segni di violenza.

Il medico ha confermato che il decesso è avvenuto per cause naturali, anche se non si sa ancora di che natura. Il 28enne potrebbe aver sofferto di qualche malformazione congenita o di qualche patologia della quale nessuno era a conoscenza.

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.