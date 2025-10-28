Investe e uccide un 81enne in carrozzina: alla guida il calciatore dell’Inter Josep Martinez
Ora ai carabinieri il compito di ricostruire quanto accaduto. Ma, a quanto pare, la vittima aveva lasciato la pista ciclabile per raggiungere la corsia opposta di marcia attraversando la carreggiata nel momento in cui sopraggiungeva l'auto condotta da Martinez. Una delle ipotesi è che abbia avuto un malore. Sul posto sono immediatamente intervenuti l’elisoccorso, un’ambulanza e i carabinieri. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari, per l'81enne non c’è stato nulla da fare ed è deceduto sul posto.
Dal canto suo, l'Inter si è trovata costretta ad annullare la conferenza stampa di Cristian Chivu in segno di rispetto. L'allenatore avrebbe dovuto incontrare la stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina. Per quanto riguarda Martinez, si è sottoposto ad alcuni controlli in seguito all'incidente. Persone vicine al portiere parlano di un uomo in stato di choc.