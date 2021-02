“Siamo migliorati, possiamo far male a chiunque”. Il Vicenza ospita la Spal

Dopo l’ultimo pareggio, il Lanerossi Vicenza si prepara a tornare in campo: alle 14 di sabato 20 febbraio, presso lo stadio “Menti” si giocherà Vicenza-Spal, match valevole per la 24ma giornata di campionato.

Il Lane viene dall’1-1 di 7 giorni fa contro la Salernitana. Il match, rimasto sullo 0-0 per oltre 80 minuti, è stato piuttosto equilibrato. Al gol di Aya ha prontamente risposto Giacomelli, capitano del Vicenza: una “fucilata” da fuori che ha permesso ai biancorossi di conquistare almeno un punto. I ragazzi di Di Carlo, ancora una volta, hanno dimostrato concentrazione e voglia di riscatto, ma se si vuol vincere bisogna dare qualcosa di più.

Domani, come detto, arriva la Spal, squadra della città di Ferrara. All’andata finì 3-2 per i romagnoli: fu un match pieno di capovolgimenti, chiuso solo grazie ad un rigore al 93′. Oggi i biancoazzurri sono settimi, con 36 punti in 23 gare: viste le 0 vittorie negli ultimi 6 incontri, domani vorranno sicuramente riprendere a fare sul serio. Una sfida per nulla semplice per il Vicenza.

Mister Mimmo di Carlo, in conferenza stampa, ha sottolineato gli aspetti positivi e negativi della propria squadra. “Puntiamo a vincere, stiamo giocando con qualità ma dobbiamo stare attenti alle palle inattive”. Con la carica infusa dall’allenatore laziale e con il fattore campo a favore, vincere sarà quasi un imperativo. La parola spetta al campo (e ai suoi protagonisti).