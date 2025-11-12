Sicurezza in prima linea: 37 nuovi Carabinieri contro degrado e criminalità

Saranno distribuiti in vari comuni della provincia di Vicenza, specialmente nelle zone del territorio maggiormente caratterizzate da episodi di delinquenza e degrado, i trentasette Carabinieri reclutati nel Comando Provinciale di Vicenza e accolti oggi dal Tenente Colonnello Antonio Contente nella sede di via Muggia a Vicenza.

I militari arrivano dal 143esimo e 144esimo corso di formazione alle scuole allievi di Torino, Reggio Calabria, Taranto, Campobasso, Iglesias e Velletri.

Con ruoli operativi, andranno a potenziare le Stazioni e le Tenenze della provincia e che sono per la popolazione un punto di riferimento ritenuto sempre più necessario.

Antonio Contente ha tenuto un discorso di benvenuto e di incoraggiamento ai giovani militari, evidenziando l’importanza del servizio in favore della collettività.

Nessuna delle nuove unità è stata destinata ad uffici o altre branche di natura burocratica o logistica, quanto piuttosto a varie stazioni della provincia (Lusiana, Marostica, Solagna, Arsiero, Schio, Piovene Rocchette, Valdastico, Valli del Pasubio, Breganze, Chiuppano, Sandrigo, Thiene, Montebello Vicentino, Recoaro Terme, Valdagno, Brendola, Camisano Vicentino, Lonigo, Noventa Vicentina, Vicenza, Campiglia dei Berici, Enego e Crespadoro) e nella Tenenza di Dueville, con lo scopo di incrementare gli attuali organici e di rispondere alle richieste degli amministratori locali e di contribuire a dare una concreta risposta a quelle zone del territorio maggiormente caratterizzate da episodi di delinquenza e degrado.

Contente ha sottolineato: “Oggi accogliamo ben trentasette nuovi Carabinieri, destinati a numerosi comandi della nostra Provincia. Sono giovani provenienti da tutta Italia, preparati, motivati e pronti a profondere il massimo impegno, mettendosi a disposizione della nostra comunità, a presidio del nostro territorio, su cui vigilare attentamente. Grazie al Comando Generale dell’Arma, l’alimentazione degli organici è costante e adeguata. A questi giovani colleghi il migliore augurio di buon lavoro”.

