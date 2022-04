Sicurezza, nel weekend nuovi controlli straordinari. Espulse 23 persone

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Non si ferma nemmeno nel weekend pasquale il lavoro delle forze dell’ordine, che hanno dato seguito all’ordinanza del Questore di Vicenza Paolo Sartori, nel contrastare il degrado e la lotta alla criminalità nelle zone più sensibili sia del capoluogo che della provincia. In questo periodo, oltretutto, sono attesi flussi di turisti che arrivano in città sia per la visita fuori porta che per la vacanza da altri paesi. Da venerdì scorso fino alla mattinata di oggi gli agenti hanno setacciato il territorio per prevenire fenomeni di illegalità nell’ottica di mantenere l’ordine pubblico e la sicurezza della cittadinanza, oltre che per assicurare il rispetto delle disposizioni contro il Covid.

Le forze dell’ordine si sono concentrate prevalentemente nelle zone di Campo Marzo, del Quadrilatero, SS Felice e Fortunato, Monte Berico, Parco Fornaci, San Pio X°, Giardini Salvi ed altre aree della periferia urbana, sono stati impegnati ogni giorno una cinquantina di agenti appartenenti alla Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale di Vicenza oltre al Reparto Prevenzione del Crimine della Polizia di Stato. Controllati anche alcuni locali pubblici oggetto di segnalazioni e lamentele da parte di cittadini per problematiche di ordine e sicurezza pubblica.

La Questura di Vicenza ha comunicato che in questo periodo di controlli sono state identificate 329 persone, ispezionati 12 esercizi pubblici, vigilati tutti i principali treni in partenza ed in arrivo presso la stazione di Vicenza, effettuati 5 posti di blocco lungo le strade con 150 veicoli accertati. A seguito di tutte queste indagini investigative il Questore Paolo Sartori ha firmato 15 Fogli di via obbligatori a carico di altrettanti soggetti gravati da precedenti di vario genere, che si trovavano senza motivo ed in circostanze non giustificate nel territorio comunale del Vicenza. A costoro è stato fatto divieto di tornare nel comune per un periodo di 3 anni. Emesse anche 14 misure di prevenzione personale (avvisi orali) nei confronti di pregiudicati sorpresi in atteggiamenti e luoghi sospetti. Sono invece 8 i decreti di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti di altrettanti cittadini extracomunitari presenti illegalmente in Italia, con contestuale ordine di lasciare l’Italia entro 7 giorni.

“Tradizionalmente, nei periodi festivi assistiamo a notevoli afflussi di turisti che raggiungono la nostra Città e la nostra Provincia per visitare mostre, Palazzi storici ed iniziative culturali di vario genere. Con il moltiplicarsi delle iniziative commerciali e turistiche, i fenomeni di microcriminalità tendono anch’essi a diffondersi in maniera fisiologica – ha precisato il Questore Sartori. Ed è proprio in questo contesto che le attività di prevenzione poste in atto dalle Forze di Polizia, oltre a rendere concreta la percezione di sicurezza da parte di cittadini e visitatori, ci consente di far fronte e di tenere sotto controllo le diverse espressioni di illegalità, evitando che possano qui radicarsi fenomeni delinquenziali e soggetti dediti ad attività criminali che non hanno titolo per permanervi, spesso commettendo reati che infondono particolare allarme sociale e compromettono la civile convivenza. La presenza intensificata sul territorio da parte delle Forze dell’Ordine, finalizzata ad una attenta attività di prevenzione nei confronti di questi aspetti delinquenziali, è di fondamentale importanza per evitare che i cittadini ne diventino vittime”