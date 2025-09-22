Ancora in terapia intensiva Kevin Bonaldo, atleta 25enne colpito da malore alla Piccola Sanremo

E’ ancora forte la preoccupazione per le condizioni di Kevin Bonaldo, il ciclista di origini bassanesi che ieri si è sentito male a pochi chilometri dall’arrivo della Piccola Sanremo a Sovizzo.

Il 25enne, alle prime avvisaglie di un dolore al cuore, si era fermato e seduto a terra poco prima del traguardo, chiedendo aiuto ai sanitari che si trovavano al seguito della corsa. Mentre era all’interno dell’ambulanza è intervenuto un arresto cardiaco e il medico rianimatore che si trovava con lui, il dottor Giuseppe Andaloro, ha provveduto alle manovre per il massaggio cardiaco riuscendo a stabilizzare le sue condizioni fino all’arrivo dell’elicottero che lo ha trasportato in codice rosso all’ospedale di Vicenza.

Kevin Bonaldo ha superato la notte ma rimane sotto osservazione in coma farmacologico presso il reparto di terapia intensiva dell’ispedale di Vicenza in prognosi riservata. In apprensione, oltre alla sua famiglia, è tutta la sua società sportiva, la Sc Padovani Polo Cherry Bank, che in una nota stampa di oggi ha reso noto, di comune accordo, la decisione di fermarsi e di non prendere il via domani al tradizionale appuntamento con la Coppa Collecchio in programma in provincia di Parma: sulle strade parmensi avrebbe dovuto correre anche Kevin. “In attesa di poterlo riabbracciare, la Sc Padovani Polo Cherry Bank si stringe attorno ai suoi familiari in questi momenti così pieni di incertezza e preoccupazione”, si conclude il comunicato.