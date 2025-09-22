17enne scomparso da cinque giorni: apprensione e ricerche in corso per Anthony

Giorni di angoscia a Montecchio Maggiore per la famiglie di un 17enne scomparso da casa cinque giorni fa senza dare più sue notizie.

Dopo alcuni giorni di ricerche sottotraccia (nella speranza magari che tornasse a casa), oggi 22 settembre la Prefettura di Vicenza ha diramato un avviso di ricerca: Mensah Ackom Anthony, di origini ghanesi, si è allontanato da casa la mattina del 17 settembre e non ha più dato sue notizie.

Al momento della scomparsa indossava una maglietta bianca, jeans, scarpe bianche e aveva con sé uno zaino grigio, marca Eastpack. I suoi cari lo aspettano. Chiunque avesse informazioni utili al suo ritrovamento è invitato a contattare il 112 oppure la Tenenza dei Carabinieri di Montecchio Maggiore (tel. 0444 696023).