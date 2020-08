Le balle di fieno diventano di fuoco, bonifica in corso. Pompieri al lavoro da mezzanotte

Chiamata di mezzanotte per le squadre di soccorso dei vigili del fuoco, che hanno trascorso in massa la notte tra i campi di Sovizzo, in località Vigo di Sopra, per arginare un vasto incendio che ha trovato terreno fertile nelle rotoballe di fieno accatastate. Nel deposito l’incendio stava crescendo ed estendendosi, mettendo in pericolo la stabilità della rimessa all’interno dell’azienda agricola di proprietà della famiglia Vezzaro.

Proprio la vasta area collinare dove è custodito il foraggio ha costretto la centrale provinciale del 115 a chiamare sul posto tutte le squadre disponibili dei distaccamenti vicini, vale a dire da Thiene e Arzignano oltre che dal comando di Vicenza.

In via Cerolo tra i colli di Sovizzo sono quindi giunte in poche decine di minuti 15 pompieri tra personale di servizio del corpo e volontari, mettendo a disposizione tre mezzi autopompa e due autobotti in previsione del lungo intervento prospettato. All’alba di oggi, dopo svariate ore di lavoro, gli operatori in turno erano ancora impegnati nello spegnimento del maxi rogo. Serviranno ancora alcune ore di intendo lavoro per lasciare l’area in completa sicurezza, probabilmente a partire dal pomeriggio odierno.

Poi toccherà alla valutazione dei danni, da parte dei proprietari del terreno e dei capannoni. Stimate in circa 300 gli agglomerati di fieno divenuti tizzoni ardenti durante la nottata, per un danno di almeno una decina di migliaia di euro, eventuali danni strutturali esclusi. In tutto, circa 1.500 quintali rischiano di essere andati in fumo. Non si registrano problemi per le persone nè per animali.