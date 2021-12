Super green pass: nel primo giorno oltre 1300 controlli e 15 sanzioni

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Nel Vicentino sono state 1016 le persone controllate dalle forze dell’ordine ieri, giorno d’esordio del super green pass. Dal 6 dicembre, infatti, sono in vigore nuove disposizioni per contenere il contagio da covid-19: per accedere a bar, ristoranti, eventi e cerimonie pubbliche è necessario essere vaccinati o guariti dall’infezione. La certificazione verde “base” ottenibile anche con esito negativo di un tampone, invece, è necessaria per poter usufruire di treni, bus e metro.

Delle oltre 1000 persone controllate in provincia ne sono state sanzionate 15 perché non in regola con le nuove norme. Sempre nella giornata di ieri 6 dicembre le forze dell’ordine hanno verificato anche 298 attività ed esercizi senza riscontrale alcuna violazione. Questi i dati comunicati dalla Prefettura di Vicenza che raffronta anche l’entità dei controlli con il periodo precedente all’introduzione del super green pass: in provincia tra gennaio e dicembre la media giornaliera di controlli ha avuto punte massime di 500 persone e minime di 300. Nello stesso periodo di tempo, inoltre, per le attività o gli esercizi commerciali le verifiche vanno da un massimo di 130 a un minimo di 20 al giorno.

Numeri che evidenziano il consistente incremento dei controlli da parte di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale. Dalla Prefettura, poi, sottolineano che la maggior parte dei cittadini così come la maggior parte delle attività sottoposte a verifica sta rispettando le nuove normative senza problemi.