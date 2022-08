SVT, tariffe invariate per gli abbonamenti degli studenti. Sito e app intuitivi per conoscere i percorsi

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Svt va incontro alle famiglie e mantiene invariate le tariffe degli abbonamenti per gli studenti per l’anno scolastico 2022-2023 e con l’abbonamento annuale si risparmia “oltre il 20% rispetto a 10 mensilità” e si può viaggiare anche nei giorni festivi e negli orari extra-scolastici.

“Facile e conveniente” è lo slogan della campagna abbonamenti presentata oggi, per evidenziare anche le novità interne all’azienda, che dovrebbero facilitare l’utilizzo dei mezzi e le sottoscrizioni agli abbonamenti ai ragazzi e alle loro famiglie grazie ad un nuovo sito internet e ad una app che aiutano a calcolare il percorso.

Tariffe invariate

L’Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale della Provincia di Vicenza ha deciso di mantenere inalterate le tariffe, nonostante il significativo incremento del costo dei carburanti.

«In questi mesi – sottolinea il presidente di SVT Simone Vicentini – abbiamo assistito ad aumenti importanti e generalizzati, di cui come azienda abbiamo risentito in prima persona: solo nel primo semestre 2022 abbiamo sostenuto un costo superiore di 1,2 milioni di euro per il carburante rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, senza contare i costi indiretti legati all’incremento dell’elettricità piuttosto che del costo dei ricambi. È da sottolineare quindi lo sforzo della proprietà per agevolare gli studenti e le loro famiglie in questo momento particolarmente delicato».

L’abbonamento annuale consente un risparmio di oltre il 20% rispetto a 10 abbonamenti mensili, con la possibilità di viaggiare tutto l’anno, inclusi i giorni festivi e fuori dagli orari di scuola.

La nuova app “SVT Vicenza” e il nuovo sito che calcola da solo il percorso

Sono attivi da quest’anno il nuovo sito e la nuova app “SVT Vicenza” per calcolare il percorso e acquistare direttamente online l’abbonamento, anche con tessera virtuale sullo smartphone nonché le mappe dei percorsi

Il trasporto pubblico locale si fa sempre più accessibile dunque, e non solo sul piano economico: in previsione della nuova campagna abbonamenti, SVT ha infatti messo online un sito internet completamente rinnovato, che con una grafica più moderna e accattivante mette a disposizione degli utenti, ma anche dei genitori degli studenti, una serie di nuove funzionalità.

E’ disponibile un sistema automatico di individuazione della soluzione di viaggio: indicando il punto di partenza e di destinazione, oltre a il giorno e l’orario di partenza, in pochi secondi è possibile visionare le corse disponibili, con la durata del viaggio e il dettaglio su eventuali cambi.

Non solo, è possibile effettuare la ricerca in “linguaggio naturale”, dunque ad esempio gli studenti del primo anno, o i loro genitori, che non conoscono la fermata più vicina a scuola possono semplicemente indicare come destinazione il nome dell’istituto scolastico: il sistema utilizzerà automaticamente come riferimento la fermata più vicina alla scuola, anche proponendo eventuali soluzioni alternative, se disponibili. Lo stesso dicasi per trovare come viene identificata la fermata più vicina a casa.

Una volta identificato il tragitto da compiere, sempre online, è quindi possibile acquistare il biglietto, oppure utilizzare le informazioni di viaggio trovate per acquistare l’abbonamento, previa registrazione.

Attraverso il nuovo portale abbonamenti, una volta registrati, con un unico account è possibile attivare e gestire più tessere (ad esempio una per ogni componente della famiglia) e scegliere tra le diverse tipologie di abbonamenti (ordinario, studenti, lavoratori, agevolato) in base alla categoria di appartenenza della persona intestataria dell’abbonamento. Una volta selezionato l’abbonamento desiderato, il pagamento può avvenire tramite con carta di credito, con il credito pre-caricato sul proprio account, oppure tramite Mooney o il sistema PagoPA; tramite quest’ultimo è possibile pagare anche con PayPal.

Il tutto senza attese e con la possibilità di acquistare l’abbonamento in qualsiasi orario e comodamente da casa.

Nuova app “SVT Vicenza” e tessera virtuale

Le stesse funzionalità del sito per il calcolo del percorso e l’acquisto dei biglietti sono disponibili anche grazie alla nuova app “SVT Vicenza”, per iOS e Android.

Sempre tramite la app è inoltre possibile cercare la fermata più vicina e consultare gli orari di tutte le linee gestite da SVT come pure rinnovare gli abbonamenti sottoscritti in precedenza.

Per gli abbonati, inoltre, l’app introduce un’altra novità: la possibilità di caricare l’abbonamento – acquistato tramite sito – su una “tessera virtuale”, da portare sempre con sé con il cellulare. In questo modo in caso di controllo sarà sufficiente aprire la app sul proprio smartphone, dunque senza più timore di avere dimenticato a casa l’abbonamento.

Online da fine agosto

La funzione per il calcolo del percorso sul sito Internet è già online, mentre il nuovo portale abbonamenti e la app “SVT Vicenza” saranno accessibili dalla fine di agosto.

Sempre dalla fine di agosto saranno online anche gli orari del periodo scolastico.

Nuove mappe

Tra i nuovi strumenti messi a punto da SVT per un’informazione più efficace nei confronti dell’utenza si segnalano anche le nuove mappe delle linee extraurbane e delle linee urbane di Vicenza, Bassano del Grappa, Recoaro e Valdagno, che consentono una visione complessiva dei percorsi e quindi delle soluzioni per muoversi all’interno di tutto il territorio provinciale utilizzando i mezzi pubblici.

Entrambe sono già consultabili e scaricabili dal sito, con strumenti di facilitazione di lettura, e saranno affisse presso le stazioni e le pensiline con maggiore afflusso di utenti, mentre una versione pieghevole sarà distribuita presso le rivendite, dove gli abbonati potranno richiederla gratuitamente.

“Impegno per la soddisfazione dell’utenza”

«Sicuramente questi nuovi strumenti – sottolinea Giancarlo Acerbi, in qualità di presidente dell’Ente di Governo per il trasporto pubblico locale della Provincia di Vicenza – rappresentano un salto di qualità importante e una novità di rilievo nell’ottica di migliorare sempre di più la soddisfazione degli utenti, che è il nostro obiettivo primario come Azionisti. Non è un caso che esordiscono alla vigilia della campagna abbonamenti rivolta agli studenti, e non solo perché questi rappresentano una tipologia di utenza di particolare importanza. Proprio le nuove generazioni, che per definizione sono più avvezze a utilizzare le tecnologie digitali, potranno giovarsi in modo particolare di questi nuovi strumenti online, per un rapporto sempre migliore tra i giovani e il trasporto pubblico locale, anche in chiave futura».