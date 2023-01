Tamponamenti multipli in A4, un camion perde il carico sull’asfalto: code per svariati km

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Tamponamento in autostrada A4 stamattina poco prima delle 8, con coinvolti mezzi pesanti e autoveicoli sul tratto vicentino compreso tra i caselli di Vicenza Est ed Ovest in direzione di Milano. Non ci sarebbero feriti a rischio tra i conducenti di almeno una decina di veicoli coinvolti nella carambola, avvenuta in un momento in cui il traffico era sostenuto.

La portata degli scontri multipli ha però determinato l’occlusione delle tre corsie di marcia, formando in pochi minuti code per svariati chilometri nella mattinata di martedì, solo dopo le 10 in via di smaltimento. Sul posto più pattuglie della Polizia Stradale.

Ad aggravare il caos in A4 ci si è mezza anche la perdita di parte del carico trasportato da parte di un camion di cantiere coinvolto nell’incidente, finito di traverso dopo aver riversato il contenuto del cassone di deposito in corsia. Si tratterebbe di parecchi metri cubi materiale edile di scarto, le cui operazioni di smaltimento per forza di cosa si sono protratte a lungo nonostante l’intervento del servizi di assistenza autostradale.

Alle 9 e 15 di stamattina la fila di veicoli ha raggiunto 8 chilometri secondo l’aggiornamento della società di gestione Brescia-Verona-Vicenza-Padova (tra i km 320 e 327), impegnata sui circa 250 chilometri di competenza tra A4 e A31 Valdastico.