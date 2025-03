Tenta di rubare in due diversi supermercati scappando in bici. Bloccato un 34enne

Ha tentato in ogni modo di “fare la spesa”, a modo suo, arrivando ad aggredire un addetto alle vendite per guadagnarsi una via di fuga. L’episodio di cronaca, doppio, risale a ieri nel corso della tarda mattinata a Vicenza, nella zona di viale del Mercato Nuovo e di via Fermi, dove sorgono due supermercati Interspar ed Eurospin.

Nel secondo è avvenuto il fatto più grave, con la colluttazione tra il dipendente e il ladro scoperto, prima dell’arrivo dell’equipaggio della Polizia di Stato nel frattempo presente sulla scena del primo tentativo di ruberia – andato a vuoto – nella filiale del primo punto vendita preso di mira da un giovane uomo.

Lì, infatti e poco prima, un cittadino extracomunitario (M.A. le sue iniziali, nato nel 1991) era stato intercettato dagli addetti alla sicurezza dopo aver occultato merce esposta e, nel tentativo di rimanere impunito, non si era fatto scrupoli nell’alzare le mani contro uno tra loro. La fuga dell’uomo veniva evitata grazie all’intervento delle Volanti che, intanto, si erano portate poco prima presso un altro supermercato di Viale del Mercato Nuovo dove – stando a quanto successivamente ricostruito – lo stesso individuo aveva tentato, senza riuscirvi, di consumare lo stesso reato. L’attivazione delle procedure di allarme e la tempestiva chiamata al 113 consentiva agli agenti delle Volanti di raggiungere Via Fermi da Via del Mercato Nuovo in pochi istanti.

Pertanto, alla luce dei riscontri e delle verifiche effettuate dai poliziotti, il 34enne è stato tratto in arresto per rapina impropria e ricettazione, visto che nella sua disponibilità veniva rinvenuta una bici provento – anch’essa provento di furto – e con la quale si era dileguato dopo aver tentato di asportare la merce dall’interno del primo supermercato. Attualmente in custodia coatta presso le camere della Questura, è posto a disposizione dei giudici vicentini in attesa della udienza di convalida. Non è noto se si tratti di persona clandestina o con regolare permesso di soggiorno in Italia: sono in corso approfondimenti mirati in questa direzione.

