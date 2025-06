Terrestri prosegue in estate e non solo nei giardini dell’Astra: sarà itinerante anche nei siti Unesco

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Quando l’estate si fa teatro e il paesaggio diventa scena, torna la rassegna diffusa che intreccia arte, natura e comunità. Un invito a rallentare, osservare, partecipare. Dalle colline ai centri storici, dai giardini urbani ai corsi d’acqua, il pubblico sarà guidato in un viaggio di scoperta e meraviglia. Teatro, musica, performance e laboratori trasformano Vicenza e il giardino del Teatro Astra in luoghi da abitare con nuovi occhi, dove ogni evento è esperienza, ogni spettatore un protagonista.

Ideato e curato da La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale per il Comune di Vicenza, Terrestri d’estate si arricchisce di un programma di itinerari aperti anche al turismo internazionale, con un cartellone, pensato per tutte le età, che fonde arte, cultura e turismo sostenibile alla scoperta della città Unesco, attraversando siti storici e contesti naturali di interesse paesaggistico.

Cinque serate dedicate ai giovani e agli adulti al giardino del Teatro Astra, con giovani collettivi artistici tra i più interessanti della scena teatrale contemporanea, compongono il cuore serale della rassegna, portando sul palco testi originali, linguaggi sperimentali e riflessioni ironiche e profonde sul nostro tempo.

Si comincia il 26 giugno 2025 alle 21.30 con la prima nazionale di “Dentifricio” di BumBumFritz, un mosaico di suoni, immagini e pensieri sulla disgregazione manifestata a livello fisico, emotivo e sociale.

Il 3 luglio, sempre alle 21.30, spazio alla stand-up comedy, grazie alla collaborazione con Leonardo Fornezza, presidente dell’Associazione Mati, che presenterà lo spettacolo Una simpatica disgrazia di Chiara Pagliaccia, riflessione brillante e personale sul senso d’inadeguatezza.

Il 10 luglio la scena si aprirà a due produzioni firmate Baladam B-Side e La Piccionaia: alle 19.30, Spritz, racconto dissacrante e politico dal mondo degli aperitivi, e, alle 21.30, Kafka Morto, spettacolo comico e tagliente sull’eredità culturale di Kafka.

Il 17 luglio, alle 21.30, dj Show Twentysomething edition, studio del collettivo Sotterraneo, trasformerà il teatro in pista, dove il pubblico diventerà protagonista ballando dentro a una drammaturgia, in un esperimento intermedio fra dj set e teatro.

Infine, il 19 luglio alle 21.30, Fossick Project porterà in scena Monkeybiz, una moderna fiaba ecologista ispirata al mito dello Scimmiotto e all’icona pop di Goku.

A partire dalle 19.30, il giardino del Teatro Astra di Vicenza si animerà e si trasformerà in uno spazio tutto da vivere: aprirà le porte l’Astra Bistrò. Ogni sera, un DJ set diverso con DJ44a, Lady Gisa e Dj Magenta accompagnerà l’aperitivo firmato Buonappetito Banquet, mentre Rudnik Osteria Balcanica proporrà piatti autentici della tradizione serba balcanica, disponibili anche in versione vegana. Un’occasione perfetta per ritrovarsi, rilassarsi e assaporare l’estate sotto le stelle, prima che si alzi il sipario.

Due sono le esperienze di turismo culturale firmate Stasera Unesco: il 5 luglio e il 12 settembre, Geometrie palladiane porterà i partecipanti in un Silent Play a piedi tra scorci e visioni dell’architettura palladiana: La Porta d’Acqua – itinerario fluviale in canoa lungo il Retrone – verrà proposto in diverse date (14, 15, 28 giugno, 19 luglio, 30 agosto), offrendo una prospettiva originale e immersiva sul rapporto tra Vicenza e il suo fiume.

Ci sarà anche lo spazio dedicato alle famiglie e ai bambini con un programma pensato per stimolare fantasia, sensi e partecipazione.

Il 28 giugno 2025 Gianni Franceschini aprirà la sezione, alle 10.30, con L’occhio racconta, una performance collettiva tra pittura e narrazione in cui tutti diventano pittori per creare una storia comune. Alle 21.00 invece si terrà la prima nazionale di Bambina e pittore, poetico incontro tra infanzia e vecchiaia attraverso il linguaggio dell’arte.

Il 6 luglio e in replica a Colceresa il 5 luglio, il Silent Play Il serpente e il dragone condurrà grandi e piccoli, dai 5 anni, in un’avventura magica ispirata alle fiabe classiche.

La Piccionaia si trasferirà a San Vito di Leguzzano, il 9 luglio, con la rassegna Corte dei Bambini, in collaborazione con il Comune di S. Vito di Leguzzano. Dalle 19.30, in Corte Priorato Gandin, i bambini dai 6 ai 10 anni potranno partecipare a Collage Squisiti, un laboratorio a cura di Elena Walczer Baldinazzo, cenare con il Pic-nic in corte e essere spettatori con le loro famiglie di 333 Porcellini de La Piccionaia.

Il 12 luglio alle 18.30, anteprima di Tip Toe di La Piccionaia, esperienza multisensoriale per i più piccoli ispirata liberamente alle rime, ai suoni e al viaggio contenuti nel libro “A caccia dell’orso” di M. Rosen e H. Oxenbury, mentre alle 21.00 la compagnia Teatro Medico Ipnotico presenterà Il cane infernale, una storia surreale di burattini, tra ingegno e la melodia di Giuseppe Verdi.

Il 19 luglio, lo spettacolo Monkeybiz di Fossick Project alle 21.30, incanterà anche i bambini in un viaggio ironico ispirato al classico cinese del XVI secolo Lo Scimmiotto di Wu Ch’êng-ên.

A spasso con Andrea (25, 26, 27 luglio) è il ciclo di passeggiate filosofiche e teatrali per bambini, dai 6 anni, nel centro storico di Vicenza. Il pubblico sarà accompagnato da filosofi, artisti e laboratori per riflettere su grandi domande con lo sguardo dei più piccoli.

L’ultimo appuntamento di luglio sarà a San Vito di Leguzzano: martedì 29 luglio si concluderà La Corte dei Bambini con il laboratorio Macchie Ovunque, sempre a cura di Elena Walczer Baldinazzo, il Pic-nic in corte e lo spettacolo Bambina e pittore di Gianni Franceschini.

Tutte le info su piccionaia.org.

Paolo Tedeschi

