Torna “in patria” dopo 20 anni di lavoro contro la sclerosi. Nuova guida in Neurologia al San Bortolo

Ha al suo suo attivo quasi 20 anni di carriera professionale da medico neurologo spesa a Trento, presso l’ospedale Santa Chiara, ed è stata designata di recente a guidare adesso il reparto – o Uoc utilizzando la terminologia sanitaria – di Neurologia dell’ospedale San Bortolo per l’Ulss 8 Berica di Vicenza.

Si tratta della dottoressa Sabrina Marangoni, neo vincitrice del concorso indetto per il polo del capoluogo berico che vale la nomina a nuovo primario del reparto. A renderlo noto sabato mattina, con un comunicato diffuso alla stampa, è l’azienda sanitaria vicentina dopo la firma alla delibera ufficiale da parte della direzione generale. Prenderà il posto del dirigente medico Giuseppe Billo, dopo oltre 35 anni di lavoro in reparto.

Vicentina di nascita e per studi fino al completamento del ciclo superiore, la dottoressa Sabrina Marangoni si è poi laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Padova, dove ha conseguito anche la Specializzazione in Neurologia. Dal 2005 lavora presso l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, dove ha assunto incarichi di crescente responsabilità, dirigendo dal 2014 il “Day Hospital” e dal 2022 coordinando l’organizzazione dell’intero reparto, in qualità di direttore facente funzione. Si è sempre occupata dunque di patologie che colpiscono il sistema nervoso centrale e degli effetti sulle persone.

Sul piano scientifico, nel corso degli anni la donna medico ha approfondito in particolare le proprie conoscenze sulle malattie infiammatorie del sistema nervoso centrale e periferico (in primis la sclerosi multipla) e sulla gestione dei pazienti colpiti da ictus con indicazione alla terapia in fase acuta mediante trombolisi sistemica o trombectomia. In sede di prima presentazione delle competenze tecniche del nuovo primario che prende posto al San Bortolo, si afferma che “possiede un’esperienza ultradecennale nell’attività di valutazione clinica, con ruolo di filtro per l’attività di Neurochirurgia nell’ambito della patologica acuta cerebrale e spinale di interesse neurochirurgico”.

“Do il benvenuto alla dottoressa Marangoni – commenta Patrizia Simionato, direttore generale dell’Ulss8 Berica – che entra nell’ospedale della sua città con un ruolo di rilievo, in quanto come noto la Neurologia del San Bortolo vanta un’importante tradizione ed è un reparto strategico, sia pensando alle problematiche cliniche collegate all’invecchiamento della popolazione, sia perché la Neurologia di Vicenza, insieme alla Neurochirurgia ed anche alla Neuroradiologia e Medicina fisica e Riabilitativa, fa parte di una filiera, per così dire, di assoluta eccellenza, capace di attrarre pazienti anche da altri territori”.