Auto fuori controllo abbatte muretto di mattoni. Ricovero d’urgenza per una 26enne

Una ragazza vicentina di 26 anni è stata ricoverata stanotte al pronto soccorso del San Bortolo di Vicenza in seguito alle lesioni riportate in una grave incidente stradale avvenuto alle 2 di venerdì a Lerino di Torri di Quartesolo, nell’hinterland urbano del capoluogo.

A bordo dell’automobile che ha abbattuto un muretto di mattina ci sarebbe stata solamente la conducente, rimasta seriamente ferita e soccorsa da un’ambulanza, oltre che da una squadra di vigili del fuoco del comando provinciale 115.

Lo schianto della Volkswagen Polo e la presenza di una persona ferita, prima delle 2, è stato segnalato al 118 in via Camisana, la strada che collega la frazione di Torri al paese vicino di Grumolo delle Abbadesse. La vettura uscita dalla carreggiata ha sfondato il muretto di recinzione fermandosi sul prato attiguo dopo l’impatto frontale. I pompieri giunti da Vicenza una volta sul posto hanno collaborato a stretto contatto con il personale sanitario del Suem per estrarre dall’auto, con le dovute cautele, la 26enne vicentina.

La giovane è stata stabilizzata e adagiata sulla lettiga poi caricata nel vano di soccorso dell’ambulanza per il trasferimento in ospedale. Sul posto, nel frattempo, è giunta una pattuglia dei carabinieri in servizio notturno per accertare le cause dell’incidente, che pare dovuto a una distrazione alla guida o a un colpo di sonno, ma solo i rilievi puntuali potranno far piena luce su quanto accaduto.