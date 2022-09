Previsioni meteo 30/9-2/10, nuvole in diradamento e sole in arrivo nel week end

SITUAZIONE GENERALE

Ultima instabilità sul Vicentino, ancora rovesci e temporali sparsi ma l’alta pressione dal Mediterraneo occidentale si sta spostando verso il nord Italia. Questo garantirà qualche giornata di bel tempo con clima diurno mite per il periodo.

VENERDI 30 SETTEMBRE

Giornata molto instabile dalla mattina alla sera. Ci saranno rovesci o temporali improvvisi, più probabili sull’Altovicentino. I fenomeni, brevi ma a tratti intensi si alterneranno a pause e locali schiarite. La neve cadrà sulle cime più alte oltre i 2.000/2.100 metri. Sono attesi dai 10 ai 30 mm di pioggia sulle pedemontane, accumuli inferiori in pianura. Temperature in lieve calo.

SABATO 1 OTTOBRE

Cielo sereno o poco nuvoloso la mattina su tutto il Vicentino. Nella seconda parte della giornata ci sarà qualche velatura in transito di poco conto. Le temperature massime saranno in sensibile aumento con punte di 21-22 gradi.

DOMENICA 2 OTTOBRE

Bella giornata di sole con poche nubi. Clima mite, ideale per le attività all’aperto. Estremi termici in pianura tra 12 e 23 gradi.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Ci attende una prima metà di settimana all’insegna del sole e dalle temperature gradevoli per il periodo con punte massime fino a 24 gradi. Non sono previsti peggioramenti del tempo nel lungo periodo.