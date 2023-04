Colpo notturno nell’azienda orafa, via oro e argento per 100 mila euro

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Altro laboratorio orafo svaligiato nell’hinterland di Vicenza nei giorni scorsi, con ancora una volta una banda di ladri esperti a entrare in azioni e portarsi “a casa” un bottino per svariate decine di migliaia di euro. Presa di mira in questo caso, nella notte tra domenica e lunedì scorsi, è stata l’azienda Lasertec, nel quartiere Marconi a Torri di Quartesolo in via dei Carabinieri 42. All’interno della ditta di proprietà dell’imprenditore vicentino Stefano Maccà, chiusa nei fine settimana come da prassi, non c’era nessun dipendente al momento del blitz dei “cacciatori d’oro”.

Oltre al materiale più prezioso arraffato in pochi minuti nel corso della missione furtiva, dai depositi interni del capannone i malviventi avrebbero fatto razzi dell’argento. Si parla di almeno 100 mila euro di danni patiti dalla ditta tra materiale semilavorato sottratto e riparazioni agli infissi.